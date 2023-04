Albania: Koniec ruchu bezwizowego dla turystów z Rosji

Albania będzie wymagać wiz od obywateli Rosji - poinformowała ambasada albańska w Moskwie. Dotąd w okresie od maja do końca września Rosjanie mogli wjeżdżać bez wiz do Albanii w celach turystycznych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak głosi komunikat na stronie ambasady, zgodnie z czwartkową decyzją Rady Ministrów, anulowany zostaje reżim bezwizowy, który obowiązywał każdego roku w okresie od 1 maja do 30 września. "W celu odwiedzenia Albanii należy wyrobić wizę zgodną z celem podróży" - poinformowała ambasada.

Wcześniej w okresie od maja do końca września Rosjanie mogli wjechać do Albanii wyłącznie na podstawie paszportu i przebywać w tym kraju do 90 dni.

Niezależny portal Meduza, który informuje w piątek o tych zmianach przypomina, że po inwazji rosyjskiej na Ukrainę państwa Unii Europejskiej wprowadziły ograniczenia wizowe dla obywateli Rosji.