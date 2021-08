Albania: Od 6 września wjazd do kraju tylko z certyfikatem szczepień lub testem

Władze Albanii ogłosiły w poniedziałek nowe ograniczenia epidemiczne. Od 6 września do kraju będzie można wjechać tylko z zaświadczeniem potwierdzającym szczepienie przeciw Covid-19 lub przejście choroby albo aktualnym negatywnym testem na obecność koronawirusa.

W wypadku certyfikatu szczepień, od przyjęcia ostatniej dawki preparatu do wjazdu do kraju muszą minąć co najmniej dwa tygodnie, test PCR musi zostać wykonany maksymalnie 72 godz. przed wjazdem, a badanie antygenowe nie może być starsze niż sprzed 48 godz.

Granicę albańską będzie można też przekroczyć, okazując dowód przejścia infekcji w ciągu ostatniego pół roku. Zaświadczeń nie muszą przedstawiać dzieci do 6. roku życia. Albania jest obecnie jednym z niewielu krajów Europy, które nie wymagają żadnych dokumentów sanitarnych przy wjeździe.

Już teraz w Albanii między północą a godz. 6 rano obowiązuje godzina policyjna, od 1 września zostanie wydłużona i będzie trwała od godz. 23 do 6 rano. W kraju obowiązuje również nakaz noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych, w tym sklepach i środkach komunikacji publicznej. Jak zauważa agencja AP, przepisy o godzinie policyjnej i zakrywaniu ust i nosa nie były dotychczas ściśle egzekwowane. Za ich złamanie grozi kara w wysokości 3-5 tys. leków (112-187 zł).

Decyzją komitetu ekspertów epidemicznych pracownicy służby zdrowia, nauczyciele i studenci mają do 30 września przedstawić w miejscu pracy lub nauki świadectwo szczepień. Jeżeli tego nie zrobią, będą musieli regularnie przechodzić testy PCR na obecność koronawirusa.

Nowe ograniczenia wprowadzono w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 w Albanii. Każdego dnia diagnozuje się tam średnio 789 nowych infekcji - informuje Reuters. W szczytowym momencie epidemii w Albanii na przełomie stycznia i lutego br. wykrywano ponad tysiąc zakażeń dziennie. Od tego czasu krzywa zachorowań systematycznie spadała, w czerwcu notowano pojedyncze przypadki dziennie, ale od połowy lipca znów szybko rośnie.

"95 proc. chorych na Covid-19, którzy zostali hospitalizowani, to osoby, które nie przeszły szczepień" - podkreśliła minister zdrowia Ogerta Manastirliu, uzasadniając konieczność przyspieszenia kampanii szczepień. 28,5 proc. mieszkańców Albanii przyjęło co najmniej jedną dawkę preparatu, 21,6 proc. zostało w pełni zaszczepionych - informuje Reuters.