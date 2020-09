Albania: Prezydent: wybory parlamentarne w kwietniu przyszłego roku

Prezydent Albanii Ilir Meta ogłosił w niedzielę jako datę następnych wyborów parlamentarnych 25 kwietnia 2021 roku. Nowe wybory to warunek negocjacji w sprawie przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej - pisze Associated Press.

Meta podał datę wyboru 140 członków jednoizbowego Zgromadzenia Republiki Albanii po rozmowach z partiami politycznymi, które przeprowadził na początku tego tygodnia i po uchwaleniu w lipcu poprawek do konstytucji.

Jak zwraca uwagę agencja AP, wybory w postkomunistycznej Albanii były zawsze kwestionowane i zakłócane przez nieprawidłowości, w tym kupowanie głosów i manipulowanie przy liczeniu głosów.

Nowelizacja konstytucji Albanii ma umożliwić przeprowadzenie wyborów z otwartymi listami kandydatów, koalicjami partyjnymi i wyborcami identyfikowanymi elektronicznie. Działania te mają na celu odpolitycznienie komisji wyborczej i wykonanie innych zaleceń Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która monitorowała wybory w tym kraju.

Poprawki zostały przyjęte po mediacji ze strony USA, UE i Wielkiej Brytanii, co pomogło partiom politycznym Albanii dojść do porozumienia.

Albański parlament jest obecnie zdominowany przez lewicową Partię Socjalistyczną, która według prognoz ma wygrać przyszłoroczne wybory - pisze agencja AP.