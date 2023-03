Albania: Rząd zawiesił program wydawania "złotych paszportów"

Premier Albanii Edi Rama ogłosił tymczasowe zawieszenie wydawania w kraju "złotych paszportów", pozwalającym uzyskać obywatelstwo w zamian za zainwestowanie w kraju określonej sumy pieniędzy - poinformował portal Balkan Insight.

"Daliśmy jasno do zrozumienia, że zawiesiliśmy proces do czasu wyjaśnienia sytuacji na szczeblu europejskim. My samy nie wymyśliliśmy +złotych paszportów+, zapożyczyliśmy pomysł z krajów UE, które z powodzeniem go wdrożyły" - powiedział Rama po czwartkowym spotkaniu z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem.

"W europejskim sądzie toczy się obecnie sprawa; jeśli zdecyduje on przeciwko +złotym paszportom+, kwestia będzie zamknięta. Jeśli zdecyduje na korzyść, każdy kraj dokona własnego wyboru" - dodał albański premier.

Unia Europejska krytykowała wcześniej wydawanie w ostatnich latach albańskich paszportów w zamian za przeprowadzane w kraju inwestycje, grożąc wycofaniem ruchu bezwizowego w UE dla obywateli Albanii. Proceder jest ściśle związany z rządowym projektem rozwoju portu w Durres, gdzie Tirana zaplanowała wydawanie paszportów za darmo osobom, które kupiły w okolicy mieszkania.