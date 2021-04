Albania: Rządzący socjaliści po raz trzeci wygrali wybory parlamentarne

Rządząca od ośmiu lat Albańska Partia Socjalistyczna (PSSh) wygrała niedzielne wybory parlamentarne - poinformowała we wtorek Centralna Komisja Wyborcza. PSSh zdobyła 49 proc. głosów i 74 miejsca w 140-osobowej izbie - ogłoszono po przeliczeniu 98 proc. głosów.

"To było najcięższe, najtrudniejsze i najpiękniejsze zwycięstwo partii socjalistycznej" - powiedział we wtorek do zgromadzonego na placu Skanderbega w centrum Tirany tłumu swoich zwolenników sprawujący od ośmiu lat urząd premiera Albanii lider PSSh Edi Rama.

"Moim marzeniem jest przemienienie Albanii w tej dekadzie w bałkańskiego czempiona w dziedzinie turystyki i agroturystyki, energetyki i rolnictwa oraz szybkich i wartościowych usług cyfrowych" - kontynuował Rama. Dodał, że do współpracy przy tym "narodowym, wielkim projekcie" zaprasza też głównego rywala w wyborach, centroprawicową Albańską Partię Demokratyczną (PDSh).

PDSh otrzymała 39 proc. głosów i 59 mandatów w parlamencie. Jej lider Lulzim Basha przemawiając w siedzibie swojej partii przyznał się do wyborczej porażki, ale obiecał również kontynuowanie walki o demokrację i zarzucił socjalistom manipulacje wyborcze.

Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła ok. 48 proc. Do głosowania uprawnionych było ponad 3,6 mln wyborców, mimo że sama Albania liczy 2,8 mln mieszkańców. To efekt dużej liczby Albańczyków mieszkających poza granicami kraju. Końcowe wyniki mają zostać podane jeszcze we wtorek. Nowy parlament zostanie zwołany we wrześniu.

Głosowanie przebiegło w miarę sprawnie, choć problemy sprawiał wprowadzony po raz pierwszy system elektronicznej identyfikacji wyborców, który nie zadziałał w ok. 3 proc. lokali wyborczych - pisze Reuters. Międzynarodowi obserwatorzy pochwalili system głosowania, wspominając jednak o zarzutach kupowania głosów.

"Oczekujemy, że nowy parlament i rząd Albanii będą z determinacją kontynuować program reform, szczególnie w obszarze praworządności" - przekazali w komunikacie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell i komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi. Albania od 2014 roku ma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej.