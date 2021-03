Aleksander Kwaśniewski tworzy nam dobry, gospodarczy klimat w Uzbekistanie

W marcu br. na oficjalnej stronie prezydenta Uzbekistanu pojawił się komunikat o spotkaniu głowy państwa z konsultantami międzynarodowymi. W tym wąskim gronie znalazł się były prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. Z punktu widzenia interesów polskich przedsiębiorców to bardzo dobra informacja.

Jak to robią Niemcy?

Szansa na nowe polsko-uzbeckie otwarcie

Uzbekistan od czasu objęcia fotela prezydenta przez Szawkata Mirzijojewa znajduje się w unikalnym momencie historycznym. Doskonale rozumieją to chociażby władze niemieckie.Tamtejsi oficjele regularnie rozmawiają ze swoimi odpowiednikami w Uzbekistanie. W ciągu ostatnich lat na zaproszenie Angeli Merkel doszła do skutku wizyta Mirzijojewa w Berlinie, potem byliśmy świadkami rewizyty Franka-Waltera Steinmeiera, prezydenta Niemiec w Taszkencie. Ostatnio zorganizowano zaś konferencję on-line niemieckiej kanclerz z głową państwa uzbeckiego.Spotkania najwyraźniej przynoszą owoce, ponieważ w ciągu ostatnich lat w Uzbekistanie przybyło około 50 firm z udziałem kapitału niemieckiego.Jak sami mogliśmy się przekonać przed kilkoma dekadami, przemiany to między innymi prywatyzacja, czyli szanse dla zagranicznych inwestorów. Gdy Aleksander Kwaśniewski gościł w Uzbekistanie, reprezentanci uzbeckiej Państwowej Agencji Zarządzania Aktywami spotkali się z przedstawicielami niemieckiej firmy Schneider Group. Rozmowa dotyczyła procesu prywatyzacji i przekształceń prowadzonych w Uzbekistanie.Schneider Group jako oficjalny przedstawiciel Federalnego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Niemiec zaproponował zorganizowanie w czerwcu tego roku „wirtualnej wycieczki” po uzbeckich branżach i majątku państwowym, które będą interesujące dla przedstawicieli niemieckiego środowiska biznesowego.Czy znajdziemy w odnawiającym się Uzbekistanie podmioty z Polski, które będą stawały się właścicielami tamtejszych, prywatyzowanych przedsiębiorstw? Wizyta ex-prezydenta Kwaśniewskiego w Uzbekistanie, jak się wydaje, przełamuje okres impasu. Jest on dobrze znany i szanowany w Azji Środkowej. Od lat ma świetny kontakt z pierwszym prezydentem Kazachstanu, Nursułtanem Nazarbajewem. Ma w dorobku doradztwo tamtejszym władzom.Abstrahując od wizyty Kwaśniewskiego w Uzbekistanie: są też inne sygnały świadczące o nadejściu „wiosny” w relacjach z Taszkentem. Krajowa Izba Gospodarcza - wraz z Izbą Gospodarczą Republiki Uzbekistanu przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 13 kwietnia br. organizują online Forum Biznesu Polska-Uzbekistan. Wydarzenie to zaplanowano w związku z VII posiedzeniem Polsko-Uzbeckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.Miejmy nadzieję, że tym razem spotkanie dojdzie do skutku i relacje na szczeblu najwyższych władz zaczną przypominać dobre wzorce światowe.