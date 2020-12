Algieria: 20 osób zginęło w wypadku drogowym

Dwadzieścia osób z krajów afrykańskich zginęło w południowej Algierii w czwartek, gdy przewożący je samochód typu pick-up przewrócił się - poinformowała algierska agencja obrony cywilnej.

Wśród ofiar śmiertelnych jest jeden Algierczyk, który kierował pojazdem, pozostali zabici byli innych narodowości. 11 kolejnych pasażerów zostało rannych.

Do wypadku doszło w pobliżu miasta In Amguel w pustynnej prowincji Tamanrasset, ok. 2000 km od Algieru - podano w oświadczeniu.

Przez graniczącą z Mali i Nigrem prowincję Tamanrasset do Algierii, a z niej do Francji, przedostają się nielegalni imigranci, przede wszystkim z sąsiednich krajów.