Algieria dobrze zarabia na wysokich cenach

Budżet Algierii na 2023 rok zakłada, że referencyjna cena ropy naftowej będzie wynosić 60 dolarów za baryłkę, a cena megawatogodziny gazu ziemnego nie spadnie poniżej 70 dolarów.

W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy 2022 roku Algieria wyrosła na regionalną potęgę, która stała się alternatywnym dostawcą ropy naftowej, gazu ziemnego i nawozów sztucznych do państw Unii Europejskiej i Turcji. Wprowadzenie sankcji na dostawy z Rosji spowodowało zwiększone zainteresowanie współpracą z państwowym koncernem Sonatrach. Doprowadziło to do zwiększonych dostaw gazu i ropy, zwłaszcza do Włoch i Francji.

W 2023 roku można się spodziewać, że eksport gazu ziemnego z Algierii do Europy wyniesie nawet 100 miliardów metrów sześciennych - o 50 procent więcej niż w roku obecnym. W przypadku ropy naftowej mowa jest o dziennym wydobyciu na poziomie ponad 1 miliona baryłek.

W budżecie na przyszły rok przyjęto, że referencyjna cena ropy naftowej będzie na poziomie 60 dolarów za baryłkę, a cena rynkowa wyniesie 70 dolarów za baryłkę.

To pozwala na budowanie uprzywilejowanej pozycji wśród państw północnej części kontynentu afrykańskiego. Wysoka inflacja i braki zaopatrzeniowe w podstawowe produkty spożywcze osłabiły pozycję Egiptu. Tunezja zmaga się z walkami frakcyjnymi od czasu arabskiej wiosny, a Libia nadal jest w stanie wojny wewnętrznej o wpływy i kontrolę nad złożami ropy naftowej.

Maroko poważnie ucierpiało w okresie pandemii, kiedy pozbawione zostało wpływów z turystki, stąd na pierwszy plan wysuwa się właśnie Algieria.

Kilka tygodni temu prezydent Abdelmadjid Tebboune zadeklarował, że Algieria chce przystąpić do organizacji BRICS czyli skupiającej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA. W listopadzie zgłoszono oficjalny wniosek o przystąpienie, co spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony Chin i Rosji.

Na szczycie organizacji zaplanowanym w Brazylii na czerwiec 2023 roku oczekuje się ustalenia kryteriów, które Algieria powinna spełnić.