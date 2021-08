Algieria: Media: liczba ofiar śmiertelnych pożarów lasów wzrosła do 65

Już co najmniej 65 osób zginęło w rezultacie pożarów pustoszących lasy na wschód od Algieru, stolicy Algierii - podała w środę telewizja państwowa w tym kraju.

We wtorek rząd Algierii informował o co najmniej 42 ofiarach śmiertelnych, wśród których było 25 żołnierzy wysłanych do pomocy przy gaszeniu pożaru w górzystym regionie Kabyle.

Walkę z pojawiającymi się wciąż nowymi pożarami utrudnia górski teren i skąpe zasoby wody.

W sumie w północnej Algierii rozgorzało ok. 50 pożarów, które zagrażają kilku miastom. Jak informują lokalne władze, część z nich ma prawdopodobnie źródło w podpaleniach, a część wybuchła w powodu wysokich temperatur. W rejonach tych we wtorek termometry pokazywały 46 stopni C.

Minister spraw wewnętrznych Salah Eddine Dahmun zapowiedział we wtorek, że zostanie wszczęte śledztwo w celu ustalenia winnych podpaleń.