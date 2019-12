Algieria: Rozpoczęły się opóźnione wybory prezydenckie

Opóźnione o pięć miesięcy wybory prezydenckie rozpoczęły się w czwartek w Algierii. Przeciw głosowaniu przez kilka miesięcy występował masowy ruch protestacyjny, który chciał odłożenia wyborów, dopóki obecna elita rządząca nie ustąpi, a wojsko nie odejdzie z polityki.

Jak pisze Reuters armia, najsilniejszy gracz polityczny w Algierii, postrzega wybory jako jedyny sposób na przywrócenie porządku w zamieszkanym przez 40 mln ludzi największym kraju Afryki i głównym dostawcy gazu ziemnego do Europy.

Według obserwatorów wybory mają być krokiem dla konsolidacji nielubianego reżimu. Analitycy spodziewają się jednak masowej absencji, gdyż w społecznym odczuciu system polityczny Algierii jest całkowicie skostniały i wybory tego nie zmienią.

Według oficjalnej agencji prasowej APS w czwartek rano otwarto 61 tysięcy lokali do głosowania.

Od 22 lutego trwa konfrontacja władz z niezadowoleniem społecznym, artykułowanym przez nieformalny ruch o nazwie Hirak (po arabsku Ruch). Po doprowadzeniu na początku kwietnia do rezygnacji Abdelaziza Butefliki ze sprawowanego przez 20 lat urzędu prezydenta Algierii Hirak zaczął domagać się pełnej rekonstrukcji ustroju państwa. Oznaczałoby to kres politycznych wpływów weteranów zakończonej w 1962 roku wojny o niepodległość z Francją.

W wyborach kandyduje pięć osób: byli premierzy Ali Benflis i Abdelmadżib Tebbune, były minister kultury Azzedine Mihubi, były minister turystyki Abdelkader Bengrina i przywódca Frontu Przyszłości (FM) Abdelaziz Belaid. Powszechnie uważa się, że wszyscy należą do politycznego establishmentu, którego patronem był Buteflika.

Po odejściu Butefliki będące filarem reżymu, ale trzymające się tradycyjnie w cieniu naczelne dowództwo algierskich sił zbrojnych przejęło faktycznie władzę. Chce ono szybkiego wybrania nowego prezydenta, który miałby wyprowadzić kraj z obecnego głębokiego kryzysu politycznego i instytucjonalnego. Odrzuciło jednak odnoszące się do transformacji postulaty opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym zmianę konstytucji gwarantującej wcześniej Buteflice możliwość swobodnego przedłużania swej prezydentury.

Wobec braku kandydatów wybory prezydenckie nie doszły do skutku w wyznaczonym początkowo terminie 4 lipca. Obowiązki głowy państwa pełni nadal przewodniczący Senatu Abdelkader Bensalah, choć jego konstytucyjny mandat wygasł pięć miesięcy temu.

Odbywające się co tydzień w piątek uliczne protesty miały ostatnim razem znacznie wyższą niż zwykle frekwencję. Ich uczestnicy nie tylko wzywali do bojkotu wyborów, ale również zaprzeczali twierdzeniom szefa sztabu sił zbrojnych, związanego poprzednio z Butefliką generała Ahmeda Gaida Salaha, iż wybory przyczynią się do "społecznego rozmachu".