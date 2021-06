Algieria: Rozpoczęły się wybory do parlamentu

W Algierii rozpoczęły się w sobotę rano wybory do parlamentu. Władze mają nadzieję, że położą one kres trwającym do dwóch lat niepokojom społecznym pogłębionym dodatkowo przez kryzys gospodarczy na tle epidemii. Opozycja uważa, że zmiany będą kosmetyczne.

Zgodnie z prognozami głosowanie utrwali dotychczasową strukturę obozu władzy. Najwięcej mandatów w 380-osobowej izbie niższej może uzyskać rządzący Front Wyzwolenia Narodowego (FLN), ale zaufanie do ugrupowania, które było promotorem algierskiej niepodległości, zostało w ostatnich latach poważnie nadszarpnięte przez afery korupcyjne w otoczeniu odsuniętego od władzy w 2019 r. Abdelaziza Butefliki.

W ocenie opozycyjnego ruchu Hirak, który stał za rewolucją w 2019 r., ale wciąż nie ma wyraźnego lidera, wybory są kolejnym - po referendum konstytucyjnym, jakie odbyło się w listopadzie 2020 r. - "kosmetycznym zabiegiem", który nie przybliża realizacji głównego postulatu ruchu Hirak tj. odsunięcia skorumpowanych wojskowych i policji politycznej od władzy w Algierii. Eksperci uważają, że zwolennicy ruchu Hirak podejmą jego wezwanie do bojkotu wyborów i nie pójdą do urn.

Frekwencja może być zatem równie niska jak podczas listopadowego referendum albo nawet jeszcze niższa - zauważa Reuters. Panuje apatia i przeświadczenie, że "wybory niczego nie zmienią" - pisze agencja. Problemy związane z niepopularną w społeczeństwie reformą sektora energetycznego dodatkowo mogą skłonić wyborców do niegłosowania, by w ten sposób zademonstrować niezadowolenie. Do głosowania uprawnionych jest ponad 25 mln wyborców.

Komisje wyborcze rozpoczęły pracę o godz. 8 czasu miejscowego (godz. 9 w Polsce). Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 20 (godz. 21 w Polsce), choć niewykluczone, że jak w poprzednich głosowaniach będą pracować "do ostatniego wyborcy".

Wstępne rezultaty wyborów mają być znane w niedzielę - pisze Reuters.

Wybory pozwolą wyłonić niższą izbę dwuizbowego parlamentu - Narodowe Zgromadzenie Ludowe, w którym zasiada 380 deputowanych wybieranych w wielomandatowych okręgach wyborczych. Rada Narodu, będącą izbą wyższą, składa się z kolei ze 144 osób, z których 33,3 proc. jest nominowanych przez prezydenta a 66,7 proc. przez władze wijaletów. Każda prowincja deleguje do rady po dwóch przedstawicieli.

Algieria pogrążyła się w kryzysie politycznym w lutym 2019 roku, gdy wybuchły masowe protesty przeciwko kandydowaniu wieloletniego prezydenta kraju Abdelaziza Butefliki po raz piąty w wyborach. Pod naciskiem demonstrujących Buteflika ustąpił z urzędu 2 kwietnia 2019 r. Kilku jego zaufanych współpracowników osadzono w więzieniach w związku z zarzutami o korupcję, ale politycy z FLN wciąż stanowią trzon elity władzy w Algierii.