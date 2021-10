Algieria: Rząd znosi godzinę policyjną wprowadzoną ze względu na Covid-19

Rząd Algierii znosi od środy godzinę policyjną obowiązującą jeszcze w 23 wilajetach (prowincjach), którą wprowadzono, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. Godzina policyjna obowiązywała od godziny 23 do 5 rano..

Równocześnie podjęto decyzję o przedłużeniu w całym kraju, łącznie w 58 wilajetach, zakazu "wszelkiego rodzaju zgromadzeń i spotkań rodzinnych, w szczególności wesel i ceremonii obrzezania oraz innych wydarzeń" - poinformowały władze.

Algieria, najludniejszy kraj Maghrebu z prawie 44 milionami mieszkańców, od kilku tygodni rejestruje spadek zachorowań na Covid-19. Według ostatniego bilansu ministerstwa zdrowia w kraju łącznie doszło do 205 tys. zakażeń, a 5873 osoby zmarły. We wrześniu władze ogłosiły "wielka kampanię" zmierzającą do zaszczepienia do końca roku 70 procent ludności.

W czerwcu Algieria częściowo otworzyła swe granice po ponad rocznym lockdownie z powodu pandemii Covid-19.