Algieria zakazała przelotów nad swoim terytorium samolotom wojskowym Francji

Algieria zakazała samolotom wojskowym Francji przelotów nad swoim terytorium – poinformował w niedzielę francuski sztab generalny. Napięcia w relacjach obu krajów utrzymują się od tygodnia po ogłoszeniu przez władze w Paryżu, że zaostrzają politykę wizową wobec obywateli Algierii, Maroka i Tunezji.

"Dzisiaj rano, składając plany lotów dla dwóch samolotów, dowiedzieliśmy się, że Algierczycy zamykają przelot nad swoim terytorium dla francuskich samolotów wojskowych" - poinformował rzecznik francuskiego sztabu generalnego płk. Pascal Ianni.

Zapewnił, że "nie ma to wpływu na operacje czy misje wywiadowcze" prowadzone przez Francję w regionie Sahelu, choć zakaz dotyczy tych samolotów, które zwykle wykorzystują przestrzeń powietrzną Algierii, aby dostać się do regionu sahelo-saharyjskiego, gdzie rozmieszczone są oddziały antydżihadystycznej operacji Barkhane, lub go opuścić.

W sobotę Algier wezwał w trybie natychmiastowym na konsultacje swojego ambasadora w Paryżu.

Tydzień temu prezydent Emmanuel Macron zdecydował, że Francja ograniczy o połowę liczbę wiz przyznawanych obywatelom Algierii i Maroka oraz o 30 proc. - liczbę wiz wydawanych obywatelom Tunezji.

Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal tłumaczył zaostrzenie polityki migracyjnej wobec mieszkańców Afryki Północnej problemami z egzekwowaniem nakazów wydalenia obywateli tych krajów z Francji.

Z Paryża Katarzyna Stańko