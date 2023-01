Alpejskie Las Vegas będzie głosować nad zakazem działalności kasyn

Zgodnie z deklaracją rządu Liechtensteinu 29 stycznia odbędzie się referendum w sprawie zakazu działalności na terenie księstwa wszystkich kasyn. Rząd namawia do głosowania przeciw.

Liechtenstein to alpejskie księstwo o powierzchni 157 kilometrów kwadratowych czyli równej połowie obszaru Krakowa, zamieszkane przez około 40 tysięcy mieszkańców. Wyróżnia się pięknymi widokami i książęcym zamkiem górującym nad stolicą - Vaduz.

Obok atrakcji turystycznych oferuje cały pakiet usług bankowych, w tym specjalne ulgi podatkowe dla zarejestrowanych w tym kraju fundacji. Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są kasyna. W wyniku zmian przepisów legitymizujących gry hazardowe od 2017 roku działa tu 6 kasyn.

Część obywateli jest krytycznie nastawiona do tych rozwiązań i uważa, że przydomek "alpejskie Las Vegas" nie przysparza powodów do dumy. Dlatego też zebrali podpisy, które zostały w końcu 2022 roku skierowane do rządu, w celu przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w tej sprawie.

Utrzymują oni, że jeszcze kilka lat temu Liechtenstein był na czarnej liście rajów podatkowych i dopiero zmiana zasad stosowania tajemnicy bankowej pozwoliła na uniknięcie międzynarodowych sankcji gospodarczych.

Z sondaży przed referendum, które zaplanowano na 29 stycznia 2023 roku, wynika, że zakaz powinien zostać w głosowaniu odrzucony.

W 2022 roku kasyna zapłaciły ponad 50 milionów franków szwajcarskich podatków do budżetu państwa, wygenerowały kilkaset miejsc pracy, plus dodatkowo przyczyniły się do wzrostu dochodów hoteli i restauracji.

- Mowa jest o dochodach, które są z pewnością również istotne dla budżetu kraju, dlatego zachęcam naszych obywateli do głosowania przeciwko wprowadzeniu zakazu działalności kasyn - przekazała w komunikacie wicepremier i minister gospodarki Liechtensteinu Sabine Monauni.