Amb. Szczerski: Spotkanie Biden-Duda to spotkanie przywódców, którzy zachowali się jak trzeba

Spotkanie prezydentów USA i Polski, Joe Bidena i Andrzeja Dudy, w Warszawie będzie spotkaniem przywódców, którzy zachowali się jak trzeba w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę - powiedział PAP ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Dodał, że spodziewa się, że Biden potwierdzi zwiększające się zaangażowanie USA na rzecz bezpieczeństwa Polski.

"Ta wizyta dlatego jest ważna, bo oba nasze państwa łączy szczególna więź: zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone zachowały się tak, jak należy. Ani przywódców Polski, ani USA nie trzeba było przekonywać, by stanąć po stronie Ukrainy, żeby być odważnym w tej kwestii i pomóc Ukrainie wszystkimi dostępnymi środkami" - powiedział Szczerski w rozmowie z PAP.

Jak dodał dyplomata, już ubiegłoroczna wizyta Bidena była sygnałem silnego przywództwa USA.

"Do dziś się to nie zmieniło, a zarówno Polska i USA pozostają liderami, również jeśli chodzi o przekonywanie sojuszników do większej odwagi we wspomaganiu Ukrainy" - zaznaczył.

Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ zwrócił uwagę, że ta bliska współpraca między USA i Polską przekłada się też na "drugi front" wojny, czyli dyplomację, w tym działalność na forum ONZ. Podkreślił, że jest w stałym kontakcie ze swoją odpowiedniczką, członkinią gabinetu Bidena, Lindą Thomas-Greenfield, a oba państwa podejmowały wspólne inicjatywy i organizowały poparcie dla rezolucji w sprawie potępienia rosyjskiej agresji. Dotyczy to również i nowego projektu rezolucji, który ma zostać przyjęta w przyszłym tygodniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

"Sens tej rezolucji jest taki, że nie ma zgody na pokój za wszelką cenę, a jeśli ma być pokój, to musi być on sprawiedliwy: taki, który przywraca prymat prawa międzynarodowego i przywraca Ukrainę do uznanych międzynarodowo granic" - powiedział.

Jak przypomniał Szczerski, Biden jest trzecim prezydentem USA z którym współpracuje Andrzej Duda i mimo różnic w podejściu każdego z nich, z każdym kolejnym współpraca z Ameryką jest pogłębiana.

"Należy spodziewać się, że prezydent Biden potwierdzi tę zwiększającą się obecność wojskową i zaangażowanie na rzecz naszego bezpieczeństwa" - ocenił.

Jak dodał, fakt, że w Warszawie dojdzie też do spotkania przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki, formatu który powstał w 2015 r. z inicjatywy m.in. Polski, również jest świadectwem długofalowej skuteczności polskiej dyplomacji.

"To pokazuje, że byliśmy mądrzejsi przed szkodą: że organizowaliśmy ten region na wypadek, gdyby nadeszły gorsze czasy. Dziś nikt się nie dziwi takiemu spotkaniu i nie kwestionuje tego formatu" - powiedział Szczerski.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński