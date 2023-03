Ambasada Izraela o Polakach ratujących Żydów: Polskich Sprawiedliwych było najwięcej na świecie

"Polskich Sprawiedliwych było 7232, co daje najwyższą liczbę ze wszystkich krajów na świecie" - przekazała PAP ambasada Izraela w Polsce, w przypadającym w piątek dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata uhonorowani przez izraelski państwowy instytut Yad Vashem to nie-Żydzi z całego świata, którzy ryzykowali życiem swoim i swoich rodzin, by ratować Żydów podczas Holokaustu. Ratunek przybierał różne formy, a Sprawiedliwi pochodzili z różnych narodów, religii i środowisk. Łączyło ich to, że chronili swoich żydowskich sąsiadów w czasach, gdy dominowała wrogość i obojętność" powiedziała PAP oficer prasowa ambasady Izraela w Warszawie, Ewa Ćwiek. Przypomniała, że według najnowszych danych "polskich Sprawiedliwych było 7232, co daje najwyższą liczbę ze wszystkich krajów na świecie".

Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przyznawany jest przez Państwo Izrael ludziom z całego świata za bezinteresowną pomoc udzielaną Żydom prześladowanym przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej.

"Pamięć o ofiarach Holokastu i pomagających im Sprawiedliwych jest niezmiernie ważna - nie tylko dlatego, żeby taka tragedia nigdy więcej się nie powtórzyła, ale również by dać przykład przyszłym pokoleniom jak należy się zachować w obliczu cierpienia drugiego człowieka. Pielęgnacja tej pamięci jest tym ważniejsza, że ostatni jej świadkowie odchodzą" - powiedziała PAP.

24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką uchwalony przez parlament z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Data święta nie jest przypadkowa - 24 marca 1944 r. niemieccy okupanci rozstrzelali polską rodzinę z podkarpackiej wsi Markowa - Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z siedmiorgiem ich małych dzieci, w tym jednym nienarodzonym. Rodzina Ulmów została zamordowana, ponieważ ukrywała w swoim domu ośmioro Żydów, którzy także zginęli tego samego dnia.