Ambasada Litwy na Ukrainie przenosi się na granicę z Polską

W związku z nasileniem się rosyjskiej inwazji ambasada Litwy na Ukrainie będzie działać na granicy tego kraju z Polską - poinformowało w piątek MSZ w Wilnie. Według resortu obecnie jest na Ukrainie około 3 tys. obywateli Litwy.

MSZ wskazało, że w razie potrzeby, czy problemów związanych z podróżą należy zwracać się do konsulatu Litwy we Lwowie, bądź do czasowej ambasady na granicy z Polską.

Resort dyplomacji raz jeszcze zaapelował do Litwinów, by w związku z rosyjską agresją militarną natychmiast opuścili Ukrainę drogą lądową w kierunku Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii, a nie w kierunku Rosji czy Białorusi.

Z Wilna Aleksandra Akińczo