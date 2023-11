Ambasada Ukrainy w Izraelu: Rosja stoi po stronie Hamasu

Ambasada Ukrainy w Izraelu zamieściła na Facebooku wpis, w którym podkreśla, że Rosja stoi po stronie Hamasu, w Moskwie przyjmowani są bowiem przedstawiciele tego ugrupowania, a Kreml nigdy nie potępił ataku na Izrael z 7 października - przekazuje w środę portal Times of Israel.

"Nie ma cienia wątpliwości (...). Przyjmują przywódców Hamasu. Nie potępili okrutnej masakry, która nastąpiła 7 października" - głosi komunikat placówki.

Ambasada podkreśla też: "Izrael walczy z terroryzmem i Ukraina walczy z terroryzmem. Terror to terror, nie ma znaczenia, gdzie i przeciw komu jest skierowany; nie możemy pozwolić na to, by rósł w siłę".

We wtorek Times of Israel poinformował, że planowana na ten dzień wizyta w Izraelu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego została przeniesiona w związku z weekendowym wyciekiem informacji na ten temat.

Źródła w izraelskiej dyplomacji podkreślają, że Zełenski nadal jest oczekiwany w tym kraju, jednak obecnie nie ma ustalonej daty jego przyjazdu.

"Jeśli prezydent Zełenski przyjedzie, będzie przywitany z otwartymi ramionami" - powiedział przedstawiciel izraelskich władz.