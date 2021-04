Ambasada USA ostrzega przed podróżami do Włoch z powodu Covid-19 i terroryzmu

Ambasada USA we Włoszech ostrzegła Amerykanów przed podróżami do tego kraju z powodu zagrożenia Covid-19 i terroryzmem - informuje w czwartek dziennik "La Stampa". Odnotowuje, że ostrzeżenie to wywołało niepokój wśród włoskich polityków.

Komunikat dla obywateli USA ukazał się na stronie internetowej ambasady w Rzymie.

Powołano się w nim na ostrzeżenie wydane przez CDC, czyli agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, wchodzącą w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Uznała ona, że w przypadku Włoch istnieje wysoki, czwarty poziom zagrożenia koronawirusem.

Jednocześnie zaznaczono, że we Włoszech utrzymuje się zagrożenie ze strony "grup terrorystycznych, które nadal kreślą plany możliwych ataków".

"Terroryści - zaznaczyła ambasada USA - mogą zaatakować z niewielkim lub żadnym wyprzedzeniem, biorąc na cel miejscowości turystyczne, sieci transportu, targi, centra handlowe, lokalne gmachy rządowe, hotele, kluby, restauracje, miejsca kultu, parki, wielkie wydarzenia sportowe i kulturalne, instytucje edukacyjne, lotniska i inne tereny publiczne".

Konieczna jest "ostrożność z powodu terroryzmu" - podkreślono.

Największe zaniepokojenie tym komunikatem wyraziło opozycyjne ugrupowanie Bracia Włoch. Zażądało ono wyjaśnień ze strony parlamentarnej komisji do spraw nadzoru nad służbami specjalnymi oraz odpowiedzi, czy rząd Mario Draghiego otrzymał od nich sygnały o takim możliwym zagrożeniu i czy alarm tam jest uzasadniony.

Z Rzymu Sylwia Wysocka