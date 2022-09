Ambasada USA w Berlinie: doceniamy pomoc wojskową Niemiec dla Ukrainy, wzywamy wszystkich sojuszników do wsparcia

Amerykańska ambasada w Berlinie oświadczyła we wtorek, że USA doceniają wsparcie wojskowe Niemiec dla Ukrainy i wzywają wszystkich sojuszników do udzielenia Ukrainie jak największej pomocy. Wcześniej niemieckie media informowały, że rząd USA miał zwrócić się do władz RFN o większą pomoc dla Ukrainy w odpieraniu rosyjskiej inwazji.

"Doceniamy wsparcie wojskowe Niemiec dla Ukrainy i będziemy nadal ściśle koordynować działania z Berlinem - napisano na Twitterze. - Polityka Stanów Zjednoczonych nie uległa zmianie. Jak stwierdziła ambasador Gutmann w swoim wywiadzie z 11.9, wzywamy wszystkich sojuszników i partnerów do udzielenia Ukrainie jak największego wsparcia w walce o jej demokratyczną suwerenność".

Ambasada podkreśliła, że "decyzja o rodzaju pomocy należy ostatecznie do samego kraju" ofiarodawcy. (https://tinyurl.com/hdjusr6u)

Pod wpisem znalazł się link do tekstu portalu dziennika "Bild". Według informacji gazety władze USA zwróciły się do rządu Niemiec o dostarczenie ukraińskiej armii czołgów i innej ciężkiej broni. Dwa źródła bliskie rządowi powiedziały "Bildowi", że Departament Stanu USA wysłał w zeszłym tygodniu notę werbalną w tej sprawie do niemieckiego MSZ i kopię do Urzędu Kanclerskiego.

W nocie sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że USA nie chcą uprzedzać decyzji rządu RFN w sprawie dostaw ciężkiej broni, ale "z zadowoleniem" przyjęłyby dostarczenie przez Niemcy na Ukrainę "czołgów i bojowych wozów piechoty" z własnych zapasów - pisze "Bild".

Amerykańskie źródła zaprzeczają jednak rzekomemu listowi do niemieckiego MSZ - poinformowała gazeta.

Wcześniej ambasador USA w Berlinie Amy Gutmann wezwała rząd niemiecki do większego wsparcia walki obronnej Ukrainy z Rosją. Gutmann powiedziała w telewizji ZDF, że z zadowoleniem i podziwem przyjmuje to, co Niemcy robią dla Ukrainy. "Mimo to moje oczekiwania wobec Niemiec są jeszcze większe" - dodała ambasador.

Z Berlina Berenika Lemańczyk