Ambasada Węgier w Canberze zawiesiła usługi konsularne z powodu pożarów

Ambasada Węgier w Canberze zawiesiła usługi konsularne ze względu na zanieczyszczenie powietrza spowodowane pożarami – poinformowano w piątek na stronie internetowej placówki.

Ambasada zaapelowała, by w sprawach konsularnych zwracać się do urzędów konsularnych w Sydney i Melbourne, a w pilnych przypadkach dzwonić na darmowy telefon pomocy konsularnej.

Brytyjski dziennik "Financial Times" poinformował w piątek, że z powodu zanieczyszczenia powietrza zamknięto kilka ambasad w Canberze. Estonia czasowo przeniosła swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne do Sydney, a Irlandia i Włochy już wcześniej zamknęły swoje ambasady. Izrael ostrzegł zaś swoich obywateli, że z powodu niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia powietrza może się opóźnić załatwianie spraw.

Pożary w Australii objęły do tej pory ponad 8 mln hektarów buszu, zabiły co najmniej 26 osób i niezliczoną liczbę zwierząt. Ogień zniszczył ok. 2 tys. domów. W Canberze w poniedziałek zanotowano najgorszą jakość powietrza ze wszystkich światowych stolic.

W stolicy, która jest odległa od Sydney o 3 godziny jazdy samochodem, sytuacja jest szczególnie ciężka, gdyż napływa nad nią dym z pożarów w sąsiednim stanie Nowa Południowa Walia.

Premier Australii Scott Morrison powiedział w poniedziałek, że władze przeznaczą dodatkowe 2 mld australijskich dolarów (1,4 mld USD) na walkę ze skutkami pożarów. Wcześniej obiecano już kilkadziesiąt milionów dolarów na ten cel. Scott dodał, że wojsko próbuje dostarczyć żywność, wodę i paliwo mieszkańcom terenów objętych żywiołem. Zaznaczył, że "pożary trwają i będą trwać w najbliższych miesiącach".

W poniedziałek na części obszarów objętych pożarami spadł deszcz i obniżyły się temperatury. Władze ostrzegają jednak, że pożary odrodzą się, a do czwartku temperatura wzrośnie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska