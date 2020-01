Ambasador Andriejew: Polska ma wobec Rosji dług nie do spłacenia

Polska ma wobec Rosji i innych państw byłego ZSRR dług nie do spłacenia, dziś istnieje ona dzięki zwycięstwu ZSRR w II wojnie światowej - powiedział w poniedziałek ambasador Rosji Siergiej Andriejew, uczestniczący w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

"Polska istnieje dzisiaj dzięki zwycięstwu Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Gdyby nie było tego zwycięstwa, to nie byłoby na tej ziemi ani Polski, ani Polaków. Wiadomo, jaki los wodzowie III Rzeszy gotowali temu krajowi i jego narodowi" - powiedział Andriejew. Dodał, że "z tego powodu, jeśli już mówić o długach, to Polska ma dług nie do spłacenia przed Rosją i przed innymi państwami byłego Związku Radzieckiego".

Andriejew wyraził opinię, że "próby zrewidowania historii II wojny światowej są daleko nie nowe". "Teraz zbliża się 75. rocznica zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Po raz kolejny całemu światu przypomniane zostanie, kto pokonał faszyzm, kto wniósł decydujący wkład w zwycięstwo (...), kto wziął najaktywniejszy udział w formowaniu powojennego systemu stosunków międzynarodowych" - powiedział.

Według słów dyplomaty właśnie to "nie wpisuje się w obecną wizję zachodnich partnerów, czy jak wolicie - oponentów, (wizję) tego, jak powinien być urządzony świat dzisiejszy".

Jako Wielką Wojnę Ojczyźnianą w Rosji określa się tę część II wojny światowej w latach 1941-1945, gdy ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej.

Wypowiedź Andriejewa dla prasy przekazały media rosyjskie. Ambasador Rosji w Warszawie reprezentuje swój kraj w poniedziałek na obchodach w Polsce 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Z Moskwy Anna Wróbel