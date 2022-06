Ambasador Brzezinski: Prezydent Biden przekazał, że Polacy musza mieć zapewnione bezpieczeństwo

Rozmawiałem długo z prezydentem Joe Bidenem; uzasadniał decyzję o stałej obecności sił amerykańskich w Polsce tym, że Polacy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo, a każda część terytorium NATO musi być chroniona - mówił w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Biden dziękował również Polakom za ich pomoc dla ukraińskich uchodźców - dodał dyplomata.

To historyczna decyzja i bardzo ważny krok - mówił o utworzeniu w Poznaniu stałej kwatery głównej V Korpusu Armii USA Brzezinski. Biden ogłosił tę decyzję w środę, podczas drugiego dnia szczytu NATO w Madrycie, jako jeden z kroków wzmacniających obecność militarną USA w Europie.

"Ta decyzja wymagała odwagi (...) prezydent Biden okazał zdecydowaną postawę i powiedział: to jest właśnie to, co należy zrobić, bezpieczeństwo Polaków musi zostać zapewnione, terytorium NATO musi być chronione i zapewnimy to dzięki stałej kwaterze głównej w Polsce" - mówił Brzezinski.

Dyplomata przekazał również dziennikarzom, że w piątek odbył z Bidenem w Białym Domu niemal godzinną rozmowę w cztery oczy. "Prezydent Biden przekazał mi jak bardzo jest dumny i zainspirowany polską reakcją na kryzys humanitarny związany z Ukrainą, rozmawiał ze mną o tym długo, o tym głębokim humanitaryzmie, który polska prezentuje wobec polskich uchodźców; on powiedział +thank you+, ja mówię - dziękuję" - powiedział ambasador.

Podczas konferencji prasowej Brzezinski został zapytany, czy obecność kwatery głównej V Korpusu w Polsce zakończy się w momencie, kiedy Rosja opuści terytorium Ukrainy. Ambasador podkreślił, że w tej kwestii bardzo znaczące jest słowo "stała", zaznaczył, że nie oznacza ono tego samego, co "czasowa" bądź "chwilowa" obecność.

"Jestem tutaj, aby powiedzieć wam, że (...) mówimy o stałej obecności kwatery głównej oraz dowództwa w Poznaniu. Będziemy tu na stałe" - akcentował ambasador. Zauważył, że obecność sił amerykańskich na terytorium naszego kraju wiąże się z zagrożeniem, które wytworzyła Rosja w tym regionie świata.

Pytany przez PAP o liczbę żołnierzy, którzy będą stacjonować w Poznaniu, Brzezinski nie chciał podać konkretnych danych. Przypomniał, że w chwili obecnej jest w Polsce ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy, podkreślając jednocześnie, że jest ku temu "powód strategiczny".

"W tej chwili dodajemy do tego stałą obecność naszego dowództwa w Poznaniu i dodajemy garnizon wojskowy, aby wspierać te kwaterę dowodzenia. To są absolutne kluczowe kroki, które wymagały naprawdę dużej odwagi i dynamiki dowodzenia ze strony prezydenta USA Joe Bidena jako decydenta politycznego" - mówił Brzezinski. Dodał, że prezydent zwrócił uwagę na to, że ten krok "na pewno zostanie zauważony w Rosji".

Dyplomata przekazał, że podczas rozmowy w Białym Domu Biden zadawał mu wiele pytań, m.in. o to, co inspiruje Polaków do takiego wspierania Ukrainy. "Powiedziałem mu: panie prezydencie, dla Polaków to jest drugi 1939 rok. Prezydent Biden doskonale wiedział, co miałem na myśli" - zaznaczył Brzezinski.

"To czas, kiedy Ameryka i Polska współpracują w zakresie bezpieczeństwa bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej w historii; jestem z tego dumny" - podkreślił ambasador.