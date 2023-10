Ambasador Izraela dla PAP: dziękujemy prezydentowi Dudzie i innym przyjaciołom w Polsce za poparcie

Izrael jest wdzięczny prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie i innym przyjaciołom w Polsce za poparcie po ataku na państwo izraelskie – powiedział PAP w niedzielę ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne.

"Od wczoraj otrzymaliśmy wiele sygnałów publicznego poparcia w Polsce. Chciałbym podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wielu innym przyjaciołom Izraela w Polsce, którzy popierają państwo izraelskie w tym trudnym momencie" - oznajmił ambasador.

Podkreślił, że Izrael będzie nadal robić wszystko, co konieczne, by obronić państwo izraelskie. "To wojna, którą musimy wygrać i którą wygramy" - zaznaczył.

Liwne przyrównał obecny atak na Izrael do zamachów w Nowym Jorku w 2001 r. Jak podkreślił, Izrael jest obecnie w stanie wojny, wszczętej przez radykalnych islamskich dżihadystów z Hamasu"Jest to walka cywilizacji przeciw barbarzyństwu, inaczej nie można tego określić. Dlatego oczekujemy od wszystkich odpowiedzialnych przywódców, że staną zdecydowanie i publicznie po stronie Izraela, po stronie dobra przeciw złu" - zaznaczył.

Pytany, czy jakąś rolę w sprowokowaniu ataków mogła odegrać Rosja, odparł, że zamieszane w atak organizacje terrorystyczne stanowią odgałęzienia "reżimu ajatollahów w Iranie, który aktywnie wspiera działalność terrorystyczną w Izraelu i przeciwko izraelskim celom na świecie".

"Obserwujemy obecnie scenę międzynarodową i sądzę, że wkrótce będzie dobrze wiadomo, kto jest przyjacielem Izraela stojącym po stronie cywilizacji, a kto po stronie barbarzyństwa" - zaznaczył.