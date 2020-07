Ambasador Korei Płd.: Chiny wznowią wydawanie wiz m.in. południowokoreańskim studentom

Władze Chin zgodziły się wznowić wydawanie wiz południowokoreańskim studentom, pracownikom i posiadaczom pozwolenia na pobyt w ChRL – poinformował w poniedziałek ambasador Korei Płd. w Pekinie Dzang Ha Sung. Wjazd do Chin jest utrudniony z powodu pandemii Covid-19.

Według źródeł południowokoreańskiej agencji prasowej Yonhap wydawanie wiz obywatelom Korei Płd. należącym do tych trzech kategorii prawdopodobnie wznowione zostanie na początku sierpnia.

Pod koniec marca, by zmniejszyć zagrożenie związane z przywleczonymi infekcjami koronawirusem, władze w Pekinie w praktyce unieważniły większość chińskich wiz wydanych wcześniej. Nowe wizy przyznawane są niewielkiej liczbie cudzoziemców na podstawie specjalnych zaproszeń lub porozumień między instytucjami w Chinach i krajach pochodzenia tych osób.

Korea Południowa była jednym z pierwszych państw, które rozpoczęły z Chinami rozmowy w sprawie "szybkiej ścieżki" wydawania wiz, by umożliwić podróże biznesowe pomiędzy obu krajami i zmniejszyć gospodarcze skutki pandemii. Pekin i Seul uzgodniły zasady funkcjonowania tego systemu w kwietniu.

"Prowadzone były rozmowy, by poszerzyć zakres tych wyjątków wjazdowych również na inne konieczne podróże. Będziemy dyskutować o szczegółach wznowienia wiz, w tym o ograniczeniu długości okresu izolacji i innych sprawach, by wprowadzić te środki w życie tak szybko, jak to możliwe" - powiedział agencji Yonhap niewymieniony z nazwiska urzędnik MSZ w Seulu.

Chińskie władze zezwalają również na stopniowe zwiększanie liczby międzynarodowych rejsów lotniczych, ale od przybywających do kraju pasażerów wymagają zaświadczeń o ujemnym wyniku badania w kierunku Covid-19.

Z Kantonu Andrzej Borowiak