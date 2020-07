Ambasador Mosbacher dziękuje polskiemu MSZ za poparcie ostatnich kroków USA ws. Nord Stream 2

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podziękowała w piątek na Twitterze polskiemu MSZ za poparcie ostatnich amerykańskich kroków w sprawie powstrzymania realizacji rurociągu Nord Stream 2.

"Dziękujemy @MSZ_RP! Nord Stream 2 nie jest projektem komercyjnym - to kluczowe narzędzie rosyjskiego rządu do zwiększania i wykorzystywania zależności Europy od rosyjskich dostaw energii. Musimy wspólnie dążyć do zatrzymania rosyjskich prób osłabiania bezpieczeństwa Europy" - brzmi wpis na Twitterze.

Mosbacher odniosła się do tweeta zamieszczonego w czwartek wieczorem na koncie polskiego MSZ. "Najnowsze dodatkowe środki USA mające na celu # StopNS2 (powstrzymanie realizacji) rurociągu przyczynią się do długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Europy. UE i USA powinny ściślej współpracować, aby powstrzymać szkodliwy wpływ Kremla na erozję więzi transatlantyckich".

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował w środę, że Departament Stanu USA zniesie klauzulę, która chroni gazociąg Nord Stream 2 przed sankcjami przewidzianymi w Ustawie o Przeciwdziałaniu Przeciwnikom Ameryki poprzez Sankcje (CAATSA). Pompeo zapowiedział, że jest to "jasne ostrzeżenie" dla firm zaangażowanych w projekty rosyjskich gazociągów.

Nazajutrz rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił groźbę sankcji amerykańskich wobec gazociągu Nord Stream 2 jako "wywieranie brutalnej presji" na biznes europejski. Pieskow oświadczył też, że USA próbują "zmusić Europejczyków do kupowania droższego gazu".