Ambasador Mosbacher: krytyka UE wobec Polski jest przesadzona

Krytyka Unii Europejskiej pod adresem Polski dotycząca wartości demokratycznych jest przesadzona, a Unia niechętnie przyjmuje do wiadomości postępy Polski - powiedziała w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla agencji Reutera ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher.

- Jeżeli mnie pytacie, czy myślę, że wiele ataków na Polskę dotyczących przestrzegania wartości demokratycznych jest przesadzonych, moja odpowiedź brzmi "tak+" - oświadczyła Mosbacher.

Dodała, że UE niechętnie przyjmuje do wiadomości, jak wielkie postępy uczyniła Polska od upadku komunizmu, szczególnie jeśli chodzi o wzrost gospodarczy.



- Przez Unię Europejską jest cały czas postrzegana jako nastolatka, a już nią nie jest. Nie sądzę, żeby Francja i Niemcy były z tego zadowolone - oceniła amerykańska ambasador.

Jak przypomina Reuters, rządzona od 2015 r. przez Prawo i Sprawiedliwość Polska była krytykowana przez UE w związku z reformą systemu sądownictwa, a Bruksela oskarżała Warszawę o łamanie prawa unijnego.

Wraz z pogarszającymi się relacjami z UE Polska skupiła się na budowaniu silnych więzi z USA, szczególnie od czasu objęcia władzy przez prezydenta Donalda Trumpa - pisze Reuters.

UE stara się odpowiedzieć na to, co wielu w Europie Zachodniej postrzega jako pełzający autorytaryzm, szczególnie we wschodnich krajach Wspólnoty: Polsce, Węgrzech i Rumunii - tłumaczy Reuters opisując, że na rozpoczętym w piątek unijnym szczycie w Brukseli dyskutowany będzie mechanizm, który ma łączyć przyznawanie środków z budżetu UE z przestrzeganiem zasad praworządności.

Po tym, gdy niektóre z polskich miast wprowadziły regulacje przeciwko promowaniu tzw. ideologii LGBT, Komisja Europejska zasygnalizowała też, że unijna pomoc może być wstrzymana wobec polskich samorządów, które dyskryminują mniejszości ze względu na orientację seksualną - pisze Reuters.

Agencja zwraca również uwagę, że podczas niedawno zakończonej kampanii prezydenckiej w Polsce Mosbacher zareagowała na traktowanie praw mniejszości seksualnych przez PiS, gdy prezydent Andrzej Duda powiedział, że "ideologia LGBT" jest gorsza od komunizmu.

Mosbacher oświadczyła także, że zawarta w 2019 r. przez Dudę i Trumpa umowa o przeniesieniu tysiąca żołnierzy USA do Polski zostanie sfinalizowana w przeciągu "tygodni, nie miesięcy".