Ambasador RP na Łotwie: "przeciętny Łotysz" wie, że w Polsce mamy dobre drogi, pomagamy Ukrainie i liczymy się w UE

"Przeciętny Łotysz" wie, że w Polsce są dobre drogi, jesteśmy dużym graczem w UE, dobrze wykorzystujemy unijne fundusze i bardzo pomagamy Ukrainie - podkreśla w rozmowie z PAP ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn.

Monika Michaliszyn pełni funkcję ambasadora RP na Łotwie od 2018 r. Wcześniej pracowała jako naukowiec i ekspert od krajów bałtyckich, wykładała m.in. na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak mówi, celem jej misji dyplomatycznej i pracy naukowej jest pokazanie krajów bałtyckich jako ważnego partnera i drugi filar - oprócz V4 - "na którym opierać się mocno może Polska". W tym kontekście dyplomata zwraca uwagę na tzw. format ryski (PL+B3 - trzy kraje bałtyckie), który, jak podkreśla, de facto istniał już wcześniej, ale niedawno, podczas wizyty w Rydze szefa MSZ Zbigniewa Raua, został sformułowany i stał się bardziej realny.

Wśród swoich celów ambasador wymienia też integrację liczącej ponad 40 tys. osób społeczności Polaków łotewskich. Zaznacza, że Polacy zamieszkują tereny łotewskie od 400 lat. W tym roku obchodzone jest 460-lecie traktatowej wspólnoty polsko-łotewskiej: "wtedy ziemie łotewskie weszły w skład - na prośbę ówczesnych włodarzy ziem łotewskich - do wielonarodowej Rzeczypospolitej" - wskazuje.

Obecnie polska społeczność żyje na całym terytorium kraju, w tym w dwóch największych miastach - w Rydze i Dyneburgu - mieszka po ok. 10 tys. Polaków. Ambasador opowiada, że przykładem integracji było zorganizowanie w 2019 r. pierwszego Balu Polskiego w Rydze - dla Polaków i przyjaciół Polski. Bal był też próbą reaktywowania tradycji przedwojennej: "przed wojną Polaków było jeszcze więcej; były bale w Rydze, w Dyneburgu, w Rzeżycy, Lipawie" - mówi dyplomata.

Ambasador Michaliszyn zaznacza, że w Rydze działa polska ambasada, polska szkoła, nie ma jednak domu kultury polskiej ani innej instytucji dedykowanej promowaniu polskiej kultury i ryskim Polakom. Natomiast mamy "potężny zasób wspólnego dziedzictwa kulturowego: przede wszystkim z uwagi na Polaków łotewskich i ponad 460-letnią historię wspólnoty" - kontynuuje. W jej ocenie jest to historia nieodkryta. "To można by w pełni zrealizować jedynie przy wsparciu instytucjonalnym, na przykład w postaci Instytutu Polskiego czy domu polskiego" - uważa Michaliszyn.

Dyplomata wylicza, że ambasada współuczestniczy w działalności wydawniczej, m.in. w jej planach jest książka o historii Rygi w granicach RP. Placówka także odsłania rozmaite tablice pamięci - niedawno odsłonięto np. tablicę poświęconą polskim studentom i profesorom na Politechnice Ryskiej. Ambasador chciałaby też stworzyć polską trasę turystyczno-kulturową na Łotwie, "by pokazać, że polskie ślady nie kończą się na granicy litewsko-łotewskiej, tylko że jest tutaj piękna historia byłych Inflant Polskich, którą można odkryć np. jeżdżąc przez Dyneburg, Rzeżycę, Rygę, Lipawę". Ambasador rozmawia również ze stroną łotewską o przywróceniu polskiej specjalizacji na Akademii Kultury w Rydze.

Jest więc jeszcze wiele zadań na ścieżce pielęgnacji polskości na Łotwie - podsumowuje ambasador.

Rozmówczyni PAP zaznacza przy tym, że stara się również zachęcać Łotyszy, by częściej jeździli do Polski. Pytana o to, jaki jest obraz Polski w ich oczach, mówi, że "tzw. przeciętny Łotysz wie, że mieliśmy wspólną historię, że Polska ma teraz dobre drogi, że dobrze wykorzystujemy fundusze unijne, że wspaniale pomagamy Ukrainie - i jako państwo, i jako społeczeństwo - i że jesteśmy dużym graczem w UE oraz staramy się bronić naszych interesów".

"Myślę, że Łotysze zdają sobie też sprawę, że jesteśmy w dużym stopniu gwarantem bezpieczeństwa - jesteśmy największym krajem na wschodniej flance" - dodaje ambasador i przypomina, że Polska jest przedstawiona na Łotwie w ramach wysuniętej obecności NATO przez prawie 135 żołnierzy i 14 czołgów.

Monika Michaliszyn zwraca uwagę, że ważnym zadaniem dla polskiej dyplomacji na Łotwie jest też walka z dezinformacją, gdyż, jak zaznacza, rosyjska propaganda i dezinformacja starają się dotrzeć również do społeczności Polaków łotewskich. "Dla nas to też jest bardzo ważny problem, cały czas walczymy tu z dezinformacją, uderzającą nie tylko w państwo łotewskie, ale też w Polskę. Szerzą się nieprawdziwe treści, że na przykład Polska chce podzielić Ukrainę, że przyjmujemy uchodźców tylko dlatego, że jest to tania siła robocza" - kontynuuje dyplomata.

Informuje, że prowadzone są rozmowy o tym, by na Łotwie były dostępne kanały Telewizji Polskiej, takie jak TVP Info, TVP Kultura czy TVP Historia, które, jak dodaje, miałyby odpowiadać na próby dezinformowania tutejszych Polaków.

Ambasador wyraża też zadowolenie z powodu otwarcia na Łotwie placówki korespondenta PAP. "Wymiana informacji jest kluczowym narzędziem walki z dezinformacją" - wskazuje.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska