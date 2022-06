Ambasador RP w Kanadzie dla PAP: Polska przyczyniła się do zwiększenia pomocy Kanady dla Ukrainy

Relacje między Kanadą a Polską stały się bardzo intensywne, Polska jest jednym z krajów, które miały udział w zwiększeniu pomocy Kanady dla Ukrainy - powiedział w rozmowie dla PAP nowy ambasador Polski w Kanadzie Witold Dzielski. Przypomniał też, że w jednym z sondażów Kanadyjczycy uznali Polskę za najbardziej pozytywnie postrzegany kraj.

PAP: W czasie wojny na Ukrainie wyraźnie zmieniły się relacje między Polską a Kanadą. Czy to dobra intuicja?

Ambasador Witold Dzielski: Kanada ma dobre kontakty z dużymi organizacjami takimi jak Unia Europejska, relacje Polski z Kanadą były sojusznicze i stabilne. Do ważnego momentu doszło w 2016 r. , czyli wizyty prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Kanadzie. Tematyka wizyty w znacznym stopniu dotyczyła NATO i myślę, że uprawniona jest ocena, że także dzięki tym rozmowom Kanada stała się państwem ramowym NATO i pojawiła się na wschodniej flance NATO, na Łotwie, ze swoimi siłami zbrojnymi.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie mamy do czynienia z intensyfikacją stosunków dwustronnych między Polską a Kanadą. To jest widoczne zarówno w randze kontaktów jak i w ich treści - w Polsce gościł premier Kanady Justin Trudeau i ministrowie jego rządu, planowane są dalsze spotkania. Ostatnio doszło do konsultacji politycznych podczas wizyty wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza, był w Kanadzie minister Andrzej Dera, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, był minister Andrzej Kwiatkowski. Zbliża się też wizyta pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek, dotycząca zarówno spraw polonijnych jak i politycznych.

Jest wiele obszarów współpracy - od powiększającej się obecności wojskowej Kanady na wschodniej flance NATO do pomocy udzielanej przez Kanadę Ukrainie, dostaw broni, w tym dostaw broni śmiercionośnej.

PAP: Polska miała udział w przekonaniu Kanady do dostaw broni Ukrainie?

WD: To był m.in. temat rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Justinem Trudeau. Nie byliśmy jedynymi prowadzącymi takie rozmowy.

PAP: Czy jest możliwość pojawienia się kontyngentu kanadyjskiego w Polsce?

WD: Z odpowiedziami na takie pytania trzeba poczekać do szczytu NATO w Madrycie. Współpraca polsko-kanadyjska zawsze miała miejsce, były wspólne szkolenia, były wymiany oficerów. Myślę, że w nadchodzących tygodniach mogą pojawić się nowe szczegóły i nowe konteksty.

PAP: Czy Kanada jest rozważana przez Polskę jako jeden z kierunków dywersyfikacji dostaw ropy i gazu?

WD: Tematyka energetyczna jest jedną z kluczowych dla polskiej dyplomacji w Kanadzie. Cieszy nas, że Kanada jest zainteresowana rozbudową terminali LNG na wschodnim wybrzeżu (minister zasobów naturalnych Kanady Jonathan Wilkinson mówił niedawno m.in. o wykorzystaniu terminalu w Saint John w Nowym Brunszwiku - PAP). Trzeba też pamiętać o innym ważnym aspekcie - Kanada to również eksporter technologii. W rozmowach promujemy rozwiązania ważne nie tylko dla Polski, także dla Unii Europejskiej.

PAP: Czy deklarowana pomoc Kanady dla Ukrainy w sprawie eksportu zboża to również jedna z możliwości współpracy Kanada - Polska?

WD: Temat bezpieczeństwa żywnościowego to dla Kanady temat globalny. Warto w tym kontekście dodać taką rzecz, której publicznie nie widać - Kanada okazuje niezwykłą wdzięczność za pomoc udzielaną jej w Polsce. Widać też wpływ informacji z Polski - wspominam o niedawnym sondażu, według którego Kanadyjczycy uznali Polskę za najbardziej pozytywnie postrzegany kraj.

PAP: Wielkość diaspory ukraińskiej w Kanadzie jest porównywalna z wielkością Polonii w Kanadzie. Ukraińcy uchodzą za bardziej zorganizowanych. Czy Polonia wykorzystuje swoje możliwości uczestniczenia w życiu politycznym Kanady?

WD: Oczywiście, że można by sobie życzyć większej obecności w kanadyjskiej polityce osób polskiego pochodzenia. Trzeba jednak pamiętać także o niebezpośredniej obecności: wielu uczestników życia politycznego w Kanadzie to osoby, które mają związki z Polską przez swoje rodziny, bliższe i dalsze. Chcemy te relacje umacniać. Zaproponowałem formułę spotkań organizowanych przez ambasadę, do których możemy zapraszać przyjeżdżających do Kanady polskich polityków - spotykamy się online, z szefami organizacji polonijnych. Chodzi o to, by organizacje polonijne wiedziały, że Polska traktuje kontakty z nimi poważnie, a także - by uzyskać od nich ważne informacje zwrotne. Pierwsze spotkanie w tej formule odbyło się z ministrem Przydaczem, dalsze planowane są co kwartał. Druga propozycja dotyczy stworzenia raportu na temat wsparcia Polonii dla Ukrainy. Byłaby to ciekawa, także dla rządu Kanady, informacja nt. działania wspólnego i oczywiście promocja dla Polonii.

Z Toronto Anna Lach