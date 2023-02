Ambasador RP w Tallinie: chociaż Estonia to jeden z najbliższych sojuszników Polski, nadal jest trochę niedoszacowana

Chociaż Estonia to jeden z naszych najbliższych sojuszników, cały czas jest trochę niedoszacowana. Strategiczny kierunek rozwoju naszych relacji powinien być jeszcze silniej eksploatowany, nie tylko na poziomie politycznym i wojskowym, ale też gospodarczym i międzyludzkim. W obliczu nowych realiów geopolitycznych to jest przyszłość; przesuwanie środka ciężkości w kierunku północno-wschodnim zdecydowanie leży w polskim interesie - powiedział PAP ambasador RP w Estonii Grzegorz Kozłowski.

"Rosyjska agresja potwierdziła, że Polska i Estonia przynosiły do unijnego i natowskiego stołu tzw. reality check" - powiedział dyplomata, komentując wpływ wojny na Ukrainie na polsko-estońskie relacje. "Zawsze mówiliśmy - my w Warszawie i Estończycy w Tallinie - że Rosja stanowi zagrożenie konwencjonalne, ale i pozamilitarne, dla całego obszaru północnoatlantyckiego" - przypomniał ambasador Kozłowski.

"Fatalna w skutkach napaść Rosji na Ukrainę była uzasadnieniem naszej polityki; dowiodła, że sojusznicy powinni byli skłaniać się do naszych sugestii dotyczących dalszego wzmacniania flanki wschodniej oraz sprzeciwu wobec gazociągów Nord Stream i dalszej ekspansji Moskwy" - wskazał rozmówca PAP.

Dyplomata przyznał, że oba kraje "współpracują obecnie m.in. przy przygotowaniach do Szczytu NATO w Wilnie czy innych kwestiach związanych z działaniem na forum UE, jak np. przy tworzeniu kolejnego pakietu sankcji, podnoszących koszty prowadzonej przez Rosję wojny".

"Fundamentem naszej współpracy jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym współpraca wojskowa, polityczna i gospodarcza. Jednym z jej kół zamachowych jest też dyplomacja kulturalna" - zaznaczył ambasador RP w Tallinie. "Niedawno organizowaliśmy np. koncert chopinowski w Narwie, kierowany do ludzi młodych, którzy będą kiedyś stanowić estońskie elity" - dodał.

"Nasze wysiłki w obszarze dyplomacji kulturalnej mają bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny współpracy. Przy okazji Gali Koncertowej poświęconej twórczości Fryderyka Chopina mieliśmy okazję do rozmowy z wieloma ważnymi urzędnikami, którzy w takich wydarzeniach uczestniczą. Tak też buduje się więzi między naszymi państwami" - wyjaśnił rozmówca PAP.

Mówiąc o znaczeniu zorganizowanej we wschodniej Estonii imprezy, ambasador Kozłowski wskazał, że jej celem była również integracja zamieszkującej kraj mniejszości rosyjskojęzycznej. "Koncert w Narwie był też skierowany do mniejszości rosyjskiej Estonii, która akurat w tym mieście i całej prowincji stanowi zdecydowaną większość. Budowanie przekazu proeuropejskiego i proatlantyckiego wyraźnie przyczynia się do integracji mniejszości rosyjskojęzycznej" - powiedział.

Zapytany o możliwość pogłębienia bilateralnych stosunków Polski i Estonii, dyplomata zwrócił uwagę na związki gospodarcze. "Współpraca gospodarcza jest tą dziedziną, która moim zdaniem ma największy potencjał wzrostu. Według danych handlowych za ostatni listopad byliśmy na 5. miejscu jeśli chodzi o eksporterów do Estonii. To oczywiście rynek niewielki, ale niesłychanie ciekawy ze względu na pewne przewagi komparatywne, z których warto byłoby skorzystać" - ocenił.

"To państwo bardzo innowacyjne; ma 12 start-upów o kapitalizacji co najmniej 1 mld dol., więc jest tu wiele obszarów, które można eksplorować. Zadaniem ambasady jest też pobudzanie tej współpracy, a wyzwanie polega na tym, że Estonia jest postrzegana jako rynek mały, dlatego staramy się zwrócić uwagę polskich przedsiębiorców na jakość tej współpracy" - sprecyzował ambasador Kozłowski.

Odpowiadając na pytanie o to, z czym w Estonii kojarzy się Polska, wymienił polską armię, rozwijającą się gospodarkę i wspólnotę doświadczeń historycznych. "Estończycy widzą Polskę jako największe państwo regionu z silną armią, prężnym rynkiem i podobnymi celami polityki zagranicznej i obronnej. Łączy nas wspólna percepcja zagrożenia i doświadczenia historyczne. Nasz kraj jest też dla Estończyków popularnym kierunkiem turystycznym" - powiedział rozmówca PAP. Z Tallina Jakub Bawołek