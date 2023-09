Ambasador Sadoś: KE zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu przedstawi informacje w sprawie ukraińskiej propozycji dotyczącej zboża

Komisja Europejska nie przedstawiła w środę informacji w sprawie ukraińskiej propozycji dotyczącej zboża, ale zapowiedziała, że zrobi to w przyszłym tygodniu – powiedział dziennikarzom w Brukseli Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

W Brukseli odbyło się spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE. Na wniosek Polski rozmowy dotyczyły m.in. ukraińskiego zboża.

KE w połowie września poinformowała, że Ukraina zobowiązała się do przedstawienia do 18 września propozycji dotyczącej rozwiązania problemu eksportu ukraińskiego zboża; Kijów jednak tego nie uczynił.

"Chcieliśmy usłyszeć od KE, jaki jest aktualny stan rozmów ze stroną ukraińską, o których słyszymy z publicznych wypowiedzi, z publicznych oświadczeń. (…) Komisja nie przedstawiła oczekiwanych informacji przez państwa członkowskie. Zapowiedziała, że zrobi to w przyszłym tygodniu" - powiedział ambasador Sadoś.

Polski dyplomata przekazał też dziennikarzom, że rozmowy w gronie unijnej "27-ki" to jedyny format, w ramach którego Polska chce omawiać te kwestie.

"Zwracaliśmy uwagę na wyzwania, które stoją przed Wspólną Polityką Rolną i podkreśliliśmy konieczność zachowania inkluzywnego charakteru, jeśli chodzi o udział 27 państw członkowskich w dostępie do tych informacji i przejrzystość ze strony Komisji Europejskiej" - powiedział Sadoś.

"Z uwagi na konieczność ostrożności procesowej konsultacje nie są możliwe. Pierwszym krokiem powrotu do dialogu, który miał miejsce jest formalne wycofanie skargi" przez Ukrainę ze Światowej Organizacji Handlu (WTO) - zaznaczył.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Sadoś na spotkaniu ambasadorów mówił też o konflikcie interesów KE, która z jednej strony reprezentuje UE w sporze przed WTO i jednocześnie prowadzi rozmowy dwustronne z Ukrainą. Polska - jak wynika z informacji PAP - wezwała w tym kontekście do anulowania posiedzenia platformy zbożowej, którą KE zaplanowała na czwartek.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez KE na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE.

16 września w życie weszło rozporządzenie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych.

Polska uważa, że Ukraina nie spełniła deklaracji złożonych KE w sprawie eksportu zboża. Ukraina zobowiązała się 15 września do wprowadzenia efektywnych mechanizmów ograniczających napływ zboża i do przedstawienia regulacji prawnej rozwiązującej problem, ale zdaniem Polski nie zrobiła ani jednego, ani drugiego.

Z Brukseli Łukasz Osiński