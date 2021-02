Ambasador Sadoś: łamanie praw człowieka przez Moskwę wymaga zdecydowanej reakcji UE

Łamanie praw człowieka i zobowiązań międzynarodowych przez Moskwę, która de facto walczy z własnymi obywatelami, nie jest tylko sprawą wewnętrzną Rosji, lecz wymaga zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej – pisze na portalu EUobserver polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś.

W opublikowanym w czwartek artykule ambasador podkreśla, że bez względu na to, czy chodzi o wielomiliardowy projekt, taki jak gazociąg Nord Stream 2, czy kurtuazyjną wizytę na Kremlu, obecne okoliczności dotyczące sprawy opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, a także dotychczasowe przypadki kwestia łamania prawa międzynarodowego przez Rosję sprawiają, że "polityka +business as usual+ wobec administracji (rosyjskiego prezydenta) Władimira Putina przynosi efekt przeciwny do zamierzonego".

Dyplomata pyta, w jaki sposób wydarzenia - takie jak rosyjska agresja na Gruzję w 2008 r., aneksja Krymu przez Rosję w 2014 r. i wojna na innych ukraińskich terytoriach, w wyniku której zginęły tysiące ludzi, a także zestrzelenie samolotu pasażerskiego nad Ukrainą, polityczne zabójstwa i otrucia czy kolejny rurociąg omijający wschodnie sąsiedztwo UE - miałyby sugerować, że jest szansa na zmianę stosunków z Federacją Rosyjską.

"Wielu wyraziło sprzeciw i podzielało obawy co do planów i terminu wizyty wysokiego przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (Josepa Borrella) w Moskwie w tym tygodniu. Aresztowanie Nawalnego, tragikomiczna farsa jego +procesu+ i dwa kolejne weekendy masowych protestów (brutalnie stłumionych przez władze) jeszcze bardziej uzasadniły te obawy" - czytamy w tekście.

Sadoś wskazuje, że Polacy, doświadczeni historią, rozumieją znaczenie praw człowieka i obywatela jak niewiele innych narodów. Podkreśla, że obserwując to, co dzieje się na Białorusi, i stan przestrzegania praw człowieka w Rosji, Europejczycy bardzo sympatyzują z ludźmi walczącymi w nierównej walce z opresyjnymi władzami.

"Federacja Rosyjska i państwa członkowskie UE należą do tych samych organizacji międzynarodowych, w których podjęliśmy poważne zobowiązania w zakresie praw człowieka. Dlatego łamanie tych praw i zobowiązań przez Moskwę, de facto walczącej z własnymi obywatelami jak z wrogami, nie jest tylko sprawą wewnętrzną Rosji, ale wymaga zdecydowanej reakcji Zachodu, w tym UE" - czytamy w tekście.

Jak dodaje, to jeden z głównych powodów, dla których Polska nadal sprzeciwia się budowie Nord Stream 2.

"Rezygnacja z tego projektu teraz byłaby słusznym i wystarczająco mocnym przesłaniem, pokazującym, że państwa członkowskie UE jednoczą się w potępianiu naruszeń prawa międzynarodowego i praw człowieka przez Kreml. Rezygnacja z NS2 to decyzja, którą Berlin powinien podjąć także ze względu na jedność NATO, jedynej organizacji zdolnej do powstrzymania agresywnej polityki Rosji wobec sąsiadów" - wskazuje. Polska - jak pisze - podobnie jak inne kraje UE jest zainteresowana poprawą stosunków z Rosją. Wymaga to jednak rzeczywistego konstruktywnego zaangażowania strony rosyjskiej.

"Moskwa może wykazać chęć zaangażowania się na drodze do poważnej poprawy stosunków na wiele różnych sposobów. Nikt w Polsce nie zapomni o katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z 95 najwyższymi urzędnikami w 2010 roku. Zwrot wraku prezydenckiego samolotu, który wbrew międzynarodowemu prawu i standardom jest przetrzymywany w Rosji i utrudnianie polskim prokuratorom i śledczym dostępu do tego miejsca, może być jednym z pierwszych kroków w kierunku pewnego poziomu normalizacji" - wskazuje.

Jego zdaniem to samo dotyczy natychmiastowego uwolnienia Nawalnego, pełnej realizacji porozumień mińskich przez Moskwę i poszanowania integralności terytorialnej innych krajów.

"Stosunki z Rosją pozostają wyzwaniem dla UE i wymagają strategicznej cierpliwości. Ostatnie wydarzenia pokazują, że możemy potrzebować więcej cierpliwości, niż się spodziewano, a przed osiągnięciem pierwszych wyników trzeba podjąć trudne decyzje. Lepiej na tym etapie zrezygnować z Nord Stream 2 niż stracić szansę, by Rosja zrewidowała swoje działania. Działania wojenne, takie jak cyberataki, dezinformacja, ingerowanie w wybory, zagrożenia hybrydowe nie ustaną, jeśli nie będziemy zjednoczeni w UE we współpracy, aby zniechęcić Moskwę do angażowania się w podobne działania" - podsumowuje.

Z Brukseli Łukasz Osiński