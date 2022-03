Ambasador Sadoś: musimy zaoferować Ukrainie wyraźną mapę drogową przystąpienia do UE

Musimy zaoferować Ukrainie wyraźną mapę drogową przystąpienia do UE i już teraz dać do zrozumienia, że nie zostanie ona sama w okresie powojennej odbudowy - powiedział na konferencji w Brukseli Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

W Brukseli odbyła się konferencja poświęcona agresji Rosji na Ukrainę i relacji UE na to wydarzenie. Konferencję zorganizowało wspólnie Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE i Biuro PISM w Brukseli

"UE i Zachód wykazały bezprecedensową jedność i determinację, aby jak najbardziej utrudnić Kremlowi kontynuowanie agresji oraz wspierać Ukrainę i jej obywateli. Podjęto sankcje na bezprecedensową skalę, uruchomiono Europejski Instrument na rzecz Pokoju, aby wspomóc ukraińskie siły zbrojne. Pomoc humanitarna jest dostarczana w ramach centralnego hubu w południowo-wschodniej Polsce, nasze granice są otwarte dla uchodźców" - mówił polski ambasador podczas konferencji.

"Jednak skoro nasi ukraińscy sąsiedzi składają krwawe ofiary, musimy kontynuować i rozszerzać nasze wysiłki oraz mobilizować wszelkie dostępne siły i środki, aby zareagować z siłą adekwatną do zagrożenia, jakie stanowi nieprzewidywalny i zdesperowany kremlowski dyktator marzący o odbudowie sowieckiego imperium. Dlatego musimy patrzeć w przyszłość: zaoferować Ukrainie wyraźną mapę drogową do przystąpienia do UE i już teraz dać do zrozumienia, że nie zostanie ona sama w okresie powojennej odbudowy" - wskazał.

Wyjaśnił, że potrzebny jest silny plan odbudowy i inwestycji, tak aby Ukraina odbudowała zniszczone przez Rosjan szkoły, szpitale, infrastrukturę transportową i energetyczną. "Jednocześnie musimy pamiętać, że celem Rosji jest nie tylko Ukraina czy region Partnerstwa Wschodniego, ale stabilność w Europie i międzynarodowy ład pokojowy. Odbudowa bezpieczeństwa europejskiego będzie żmudnym wyzwaniem dla nas wszystkich" - zaznaczył.

W debacie wziął udział Sławomir Dębski, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM ). "Jak wiele razy słyszeliśmy, że powinniśmy być zaangażowani w relacje z Rosją, że musimy ją przybliżyć do Europy, że powinniśmy dzielić partnerstwo z Rosją dla modernizacji, że powinniśmy robić biznesy z Rosją, że powinniśmy kupować więcej gazu z Rosji, ponieważ to będzie budować i wzmacniać europejski pokój" - powiedział, dodając, że wszystkie te założenia zawiodły.

W konferencji wzięli także udział: Łukasz Jurczyszyn, dyrektor biura w Brukseli, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), Olena Carbou, dyrektor wykonawczy i współzałożyciel ukraińskiego biura łącznikowego Think Tanks w Brukseli, Aleksandra Kozioł, Analityk ds. Bezpieczeństwa Europejskiego PISM oraz Janis Emmanouilidis, ekspert European Policy Centre (EPC).

Z Brukseli Łukasz Osiński