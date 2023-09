Ambasador Sadoś: w środę w Brukseli rozmowy unijnej „27-ki” w sprawie ukraińskiego zboża

W Brukseli odbędą się w środę rozmowy ambasadorów unijnej „27-ki” w sprawie ukraińskiego zboża – przekazał we wtorek PAP Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

O to, by na posiedzeniu ambasadorów odbyły się rozmowy w sprawie ukraińskiego zboża wnioskowała Polska. Jak przekazał Sadoś, unijni dyplomaci będą dyskutowali w tym kontekście o wyzwaniach Wspólnej Polityki Rolnej.

Z informacji PAP wynika, że wkrótce w Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie rozpocznie się postępowanie w sprawie skargi Ukrainy na Polskę, Węgry i Słowację w związku z embargiem na zboże.

"We wtorek zapadła decyzja, że kraje UE będzie reprezentować w sporze przed WTO Komisja Europejska. W składzie unijnej delegacji znajdują się eksperci z Polski, Słowacji i Węgier" - przekazało PAP źródło unijne.

Z rozmów PAP z unijnymi dyplomatami wynika, że rozpoczęcie postępowania przed WTO zamyka Ukrainie inne kanały dialogu w sporze dotyczącym embarga na import zboża.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez KE na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE.

16 września w życie weszło rozporządzenie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych.

Polska uważa, że Ukraina nie spełniła deklaracji złożonych KE w sprawie eksportu zboża. Ukraina zobowiązała się 15 września do wprowadzenia efektywnych mechanizmów ograniczających napływ zboża i do przedstawienia regulacji prawnej rozwiązującej problem, ale zdaniem Polski nie zrobiła ani jednego, ani drugiego.

Z Brukseli Łukasz Osiński