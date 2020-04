Ambasador Tomasz Szatkowski: pomimo pandemii NATO nie straciło zdolności odstraszania

Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na zdolności odstraszania i działania Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance; sytuacja będzie omawiana na ministerialnej wideokonferencji - powiedział w rozmowie z PAP ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski.

W czwartek odbędzie się wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Zaplanowane pierwotnie w Brukseli spotkanie nie mogło odbyć się w kwaterze głównej Sojuszu z powodu obostrzeń, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

"Spotkanie będzie okazją od tego, by pokazać, że NATO w obecnej sytuacji działa i jest w pełni operacyjne; że ma mechanizmy do tego, by podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych" - oświadczył Szatkowski.

Jak przekazał, dyskusja będzie dotyczyć roli Sojuszu w zwalczaniu pandemii oraz jej wpływu na państwa NATO. Ambasador podkreślił, że pandemia nie ma obecnie bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie i gotowość Sojuszu.

Spotkanie będzie poświęcone działaniom Sojuszu w sytuacji kryzysu, także tym informacyjnym, które są bardzo istotne w kontekście aktywności Rosji i Chin - zapowiedział. "Ministrowie omówią potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji" - dodał.

Szatkowski zaznaczył, że pandemia w Europie nie wpływa na zdolności odstraszania Sojuszu na tzw. flance wschodniej. "Funkcjonują mechanizmy związane z przemieszczaniem się wojsk w Europie. Nie ma żadnych zmian, jeśli chodzi o siły stacjonujące na wschodniej flance" - oznajmił.

Poza tym szefowie resortów na wideokonferencji mają omawiać tematy, które pojawiały się na wszystkich spotkaniach ministerialnych w ostatnich miesiącach. "Chodzi o kwestię zaangażowania NATO na Bliskim Wschodzie, jak i wsparcia NATO dla rozwoju zdolności obronnych Ukrainy i Gruzji" - powiedział.

Ambasador poinformował, że planowane jest przyjęcie mandatu dla grupy ekspertów, która ma zająć się refleksją nad wzmocnieniem wymiaru politycznego NATO. Polskę w tej grupie, wybranej przez Sekretarza Generalnego i składającej się z 10 przedstawicieli państw sojuszniczych, będzie reprezentowała posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga (PiS).

Dyskusja ministrów będzie też dotyczyła zwiększenia obecności NATO w Iraku, jak i sytuacji w Syrii. W tej ostatniej kwestii Szatkowski nie spodziewa się podjęcia konkretnych decyzji.

Kay Bailey Hutchinson, ambasador USA przy NATO wzięła w środę udział w wirtualnej konferencji prasowej przed czwartkowym spotkaniem ministrów. Zapytana przez PAP, czy pandemia Covid-19 będzie miała wpływ na plany wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce, ambasador zapewniła, że zmiana planów nie wchodzi w grę.

"To nie jest czas na zmniejszanie liczby żołnierzy. Chcemy ich chronić, zapewniamy im opiekę. Jesteśmy absolutnie zaangażowani w bezpieczeństwo Polski, państw bałtyckich i naszych sojuszników, ale też naszych partnerów, takich jak Ukraina i Gruzja" - powiedziała Hutchinson. "Nie wprowadzamy żadnych zmian, z pewnością nie opuścimy Europy" - dodała.

Z Brukseli Łukasz Osiński