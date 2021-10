Ambasador UE na Białorusi: Rosja wspiera Mińsk, mamy nadzieję, że Moskwa zda sobie sprawę, że nie warto

Oczywiście, że Rosja wspiera Białoruś, mamy jednak nadzieję, że ten kraj zda sobie sprawę, że tego reżimu nie warto wspierać - mówił we wtorek podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych PE (AFET) wyrzucony z Mińska ambasador UE na Białorusi Dirk Schuebel.

Unijny dyplomata poruszył kwestię Rosji, odpowiadając na pytania eurodeputowanego PiS Witolda Waszczykowskiego. Polski polityk pytał również m.in. o sprawę zapowiadanego piątego pakietu unijnych sankcji, który ma zostać nałożony na Białoruś. Waszczykowski zwrócił szczególną uwagę na eksport białoruskich nawozów potasowych kupowanych m.in. przez Belgię i Holandię, które mogą nie chcieć zaprzestać sprowadzania tych towarów.

Są dziedziny, które są trudne dla strony europejskiej, ale jeżeli władze Białorusi będą kontynuowały represje i przemoc, to wszystkie opcje są możliwe; sprawa ograniczenia eksportu będzie w dużej mierze zależała od zachowania władz w Mińsku - powiedział Schuebel.

Szef Stałego Przedstawicielstwa UE w Mińsku zaznaczył również, że UE zna, śledzi i regularnie upomina się o los uwięzionych na Białorusi działaczy polonijnych: Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, o których przypomniał Waszczykowski. "Rząd polski cały czas stara się i podejmuje próby ich uwolnienia. To bardzo ważna kwestia. Sprawy Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta są bardzo wysoko na naszej liście priorytetów" - podkreślił unijny dyplomata.

Schuebel przypomniał także, że UE jest gotowa, jeżeli będzie taka potrzeba, a państwa członkowskie o to poproszą, wesprzeć Polskę, Litwę i Łotwę w odpowiedzi na kryzys migracyjny na wschodniej granicy UE, zarówno poprzez Frontex jak i inne działania.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi do unijnego dyplomaty głos zabrała także eurodeputowana PiS Anna Fotyga, która rozpoczęła swoje wystąpienie od przekazania pozdrowień dla białoruskiego społeczeństwa. "Trzymajcie się i nawet jeżeli sytuacja jest trudna, to jestem pewna, że reżim Łukaszenki w końcu upadnie, tak jak i wspierający go reżim" - zaznaczyła. Fotyga zwróciła również uwagę na to, że rządzący Białorusią Alaksandr Łukaszenka już teraz jest w trudnej sytuacji i wpadł w pułapkę "mafii przemytników ludzi".

"Ku naszemu rozczarowaniu odpowiedź UE na kryzys na Białorusi jest - mówiąc bardzo dyplomatycznie - bardzo umiarkowana" - mówił z kolei eurodeputowany i współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Kierujący delegacją PE ds. Białorusi polityk lewicy wezwał do stworzenia całościowej strategii UE dotyczącej Białorusi i skrytykował wolne tempo przyjmowania nowego pakietu sankcji.

Schuebel, który pod koniec czerwca opuścił Mińsk na żądanie białoruskiego ministerstwa spraw zagranicznych i od tej pory pracuje z Brukseli, przypomniał na początku spotkania, że podobny los już wcześniej spotkał ambasadorów Polski, Litwy i Łotwy w tym państwie. Dodał, że kilka dni temu Mińsk musiał opuścić ambasador Francji.

Na początku spotkania dyplomata zaznaczył, że najważniejszym problemem na Białorusi pozostają naruszenia praw człowieka. Podkreślił, że - według jego informacji - w kraju jest obecnie 821 więźniów politycznych, a uczestnicy pokojowych demonstracji narażeni są na represje. Uzupełnił, że na Białorusi zawieszono działalność 270 organizacji pozarządowych, nie tylko tych broniących praw człowieka, ale również np. ekologicznych.

Ambasador UE na Białorusi przypomniał, że od czasu zmuszenia do lądowania w maju w Mińsku samolotu Ryanair konflikt na Białorusi ma międzynarodowy wymiar i jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa.

"Później władze Białorusi posunęły się nawet dalej, podejmując politycznie motywowane operacje hybrydowe przeciwko sąsiadom, zwabiając tysiące migrantów z Bliskiego Wschodu, wydając im wizy turystyczne i ułatwiając podróż nad granicę i zmuszając ich do nielegalnego przekraczania granic z krajami UE" - przypomniał Schuebel.