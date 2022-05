Ambasador Ukrainy oskarża kancelarza Niemiec o lekceważanie interesów Kijowa

Ambasador Ukrainy Andrij Melnyk oskarżył kanclerza Niemiec Olafa Scholza o brak przywództwa i lekceważenie interesów Ukrainy.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk po wystąpieniu Olafa Scholza na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos oskarżył kanclerza Olafa Scholza o brak przywództwa i lekceważenie interesów. Melnyk powiedział gazecie "Bild", że "militarnie Ukraina została po prostu opuszczona przez Berlin".

"Ludzie w Kijowie mieli nadzieję usłyszeć z tego przemówienia, jakie kroki podejmie rządząca koalicja, aby udzielić nam dużego wsparcia - aby Ukraina wygrała tę wojnę. Niestety tak się nie stało, zwłaszcza jeśli chodzi o natychmiastową dostawę ciężkiej broni z Niemiec" - oświadczył Melnyk.

Ambasador stwierdził, że kanclerzowi Scholzowi "chyba brakuje przywództwa i odwagi, by to zrobić". Powiedział również, że w kwestii kandydatury Ukrainy do członkostwa w UE "niestety nie było żadnych zachęcających sygnałów dla Ukraińców".