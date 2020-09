Ambasador Ukrainy przy ONZ: na Krymie zamieszkały dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy Rosjan

Od czasu aneksji przez Rosję Krymu w 2014 roku na półwyspie zamieszkały dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy Rosjan - oznajmił w rozmowie z portalem Krym Realii stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłyca. Ocenił, że trwa tam "wypłukiwanie" ludności nastawionej proukraińsko.

Kysłyca określił zmiany demograficzne na zaanektowanym Krymie jako "wielki problem". "Perspektywa wypłukiwania proukraińskiej ludności na Krymie jest realna. I to jest to, do czego dąży kraj okupant na Krymie - do maksymalnego wyparcia - czy to Tatarów krymskich, czy innej mniejszości etnicznej" - oświadczył w rozmowie z portalem.

"Chodzi o dziesiątki tysięcy, jeśli nie o setki tysięcy Rosjan", którzy zamieszkali na Krymie od czasu aneksji - wskazał Kysłyca.

Wyraził też wdzięczność wobec wszystkich Tatarów krymskich, którzy bez względu na wszelkie naciski, pozostają na Krymie - pisze serwis.

Olga Bałdina, kierowniczka kontrolowanego przez Rosję urzędu ds. statystyki na Krymie i w Sewastopolu, poinformowała, że liczba mieszkańców Krymu od 2014 roku wzrosła o ok. 20 tys. - pisze Krym Realii. Według niej w 2014 roku półwysep zamieszkiwało 1,89 mln osób, a w bieżącym roku - 1,91 mln.

Według informacji ukraińskiej prokuratury generalnej od aneksji półwyspu wyjechało stamtąd na terytorium kraju kontrolowane przez Kijów prawie 48 tys. ludzi. Jak podkreślono, byli zmuszeni do wyjazdu w związku ze "złymi warunkami życia, licznymi nielegalnymi przeszukaniami, zatrzymaniami, pozbawianiem wolności". "Jednocześnie Rosja prowadzi aktywną kolonizacja półwyspu" - dodano.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska