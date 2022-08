Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej dla PAP: jesteśmy usatysfakcjonowani oświadczeniem Watykanu

Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz powiedział we wtorek PAP, że jest "usatysfakcjonowany" oświadczeniem Watykanu na temat wojny na Ukrainie. Za kluczowe w tym komunikacie uznał stwierdzenie o tym, że papież Franciszek jednoznacznie potępia wojnę, "rozpoczętą przez Federację Rosyjską".

Ukraiński ambasador poproszony przez PAP o komentarz do oświadczenia, wydanego przez Watykan w związku z polemikami wokół niedawnych słów papieża o zabitej w zamachu pod Moskwą córce ideologa Kremla Darii Duginej, stwierdził: "Jesteśmy naprawdę usatysfakcjonowani tym, że bardzo mocna reakcja strony ukraińskiej została bardzo poważnie wzięta pod uwagę oraz spotkała się z odpowiedzią i wyjaśnieniem Stolicy Apostolskiej".

Jurasz podkreślił: "To, co jest najważniejsze w tym komunikacie, to słowa o tym, że wojnę na szeroką skalę rozpoczęła Federacja Rosyjska" - dodał.

"Także oficjalny dokument Stolicy Apostolskiej wskazuje, kto jest agresorem, kto jest odpowiedzialny za wojnę" - dodał ukraiński ambasador.

