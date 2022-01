Ambasador Ukrainy: Rosja przygotowuje uzasadnienie do wznowienia agresji

Rosja przygotowuje uzasadnienie do wznowienia agresji przeciwko Ukrainie - powiedział stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kyslyca podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dodał, że wraz z siłami morskimi i powietrznymi Rosja zgromadziła 130 tys. żołnierzy wokół granic jego kraju.

"Widzimy falę rosyjskiej dezinformacji, fałszywe oskarżenia o wojskowym ataku (...) To dowód na to, że Rosja nie zamierza deeskalować sytuacji i przygotowuje się do uzasadnienia możliwej agresji" - powiedział Kyslyca.

Dyplomata skrytykował próby swojego rosyjskiego odpowiednika, który powołał się na słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wzywającego do powstrzymania się od paniki jako dowodu na brak nowego bezpośredniego zagrożenia wojną.

Przedstawiciel Ukrainy stwierdził, że obecne rozmieszczenie rosyjskich wojsk przekracza normalny poziom, a ich liczebność wokół Ukrainy - wraz z siłami powietrznymi i morskimi - przekracza 130 tys.

Kyslyca zaznaczył, że Ukraina nie ma żadnych planów ofensywy na Donbas ani innych ofensywnych działań.

Według agencji TASS przed wystąpieniem Kyslycy salę posiedzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ opuścił ambasador Rosji Wasilij Nebenzia.