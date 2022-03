Ambasador USA apeluje do Meksyku, by stanął po stronie Ukrainy

W czwartek ambasador USA w Meksyku wezwał meksykańskich polityków do przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych we wspieraniu Kijowa walczącego z rosyjską inwazją, dzień po tym, jak jego rosyjski odpowiednik zachęcał Meksyk do przeciwstawienia się „Wujkowi Samowi”.

"Rosyjski ambasador był tu wczoraj i robił dużo hałasu o tym, jak Meksyk i Rosja są tak blisko. To, przepraszam, nigdy nie może się zdarzyć", powiedział na spotkaniu z meksykańskimi politykami ambasador USA Ken Salazar

"Musimy być solidarni z Ukrainą i przeciwko Rosji", powiedział przywołując historię II wojny światowej: "Pamiętam bardzo dobrze, że podczas II wojny światowej nie było dystansu między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, byliśmy zjednoczeni przeciwko temu, co robił Hitler" - dodał.

W maju 1942 roku Kongres Meksyku zatwierdził formalną rezolucję w sprawie wojny przeciwko państwom Osi, mniej więcej pół roku po tym, jak Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom.

Komentarze Kena Salazara pojawiły się po tym, jak ambasador Rosji w Meksyku, Viktor Koronelli, zwrócił się w środę do deputowanych podczas inauguracji "Komitetu przyjaźni Meksyk-Rosja": "Z rozkazu wujka Sama Meksyk nigdy nie odpowie "Tak, sir" - powiedział Koronelli, otrzymując oklaski od niektórych z nich.

Podczas swojego wystąpienia ambasador Rosji powtórzył stanowisko swojego rządu, że prowadzi on "specjalną operację wojskową" w celu "denazyfikacji" Ukrainy, której prezydent jest Żydem. "Rosja nie rozpoczęła tej wojny, ona ją kończy" - powiedział Koronelli.

Ukraina i zachodni sojusznicy nazywają to bezpodstawnym pretekstem do wojny, która wzbudziła obawy przed szerszym konfliktem w Europie.

Ambasador Ukrainy w Meksyku Oksana Dramaretska na początku tego miesiąca wezwała meksykańskich prawodawców do poparcia międzynarodowych sankcji i innych wysiłków mających na celu izolację Rosji.

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador stara się zachować neutralność wobec wojny na Ukrainie.Popierając głos ONZ wzywający Rosję do wycofania swoich sił z Ukrainy, jego rząd skrytykował także Europę za wysyłanie broni do innych krajów.