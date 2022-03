Ambasador USA w Mołdawii: przekażemy 300 mln dolarów państwom przyjmującym uchodźców z Ukrainy

Władze USA przekażą 300 mln dolarów państwom, które przyjmują uciekinierów wojennych z Ukrainy - zapowiedział amerykański ambasador w Kiszyniowie Kent Logsdon. Sprecyzował, że chodzi o kraje regionu.

Jak przypomniał w poniedziałek kiszyniowski portal Deschide, zapowiedź ta padła podczas niedzielnego wystąpienia amerykańskiego dyplomaty w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Kiszyniowie.

Według jego słów do Mołdawii ma trafić z tej puli środków ponad 30 mln dolarów. Pieniądze te - jak wyjaśnił ambasador - "mają wesprzeć wysiłki zmierzające do przyjęcia uchodźców do Mołdawii".

"Środki te trafią tu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy" - powiedział Logsdon, dodając, że z informacji władz USA nie wynika, jakoby sąsiadująca z Ukrainą Mołdawia miałaby stać się celem rosyjskiego ataku zbrojnego.

Według poniedziałkowych danych mołdawskiego MSW w kraju przebywa obecnie ponad 101 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy.

Ambaasador USA nie sprecyzował w swoim wystąpieniu, do jakich innych krajów mają trafić środki pomocowe z USA ani o jakie kwoty chodzi.

