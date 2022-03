Ameryka Łacińska: Media: Putin powtarza w Ukrainie podobną taktykę, jaką zastosował w Groznym i Aleppo

„Taktyka, którą Władimir Putin zastosował, napadając Ukrainę, wydaje się być podobna, jak w Groznym i Aleppo: niszczą na swej drodze wszystko, co napotkają, dosłownie wszystko” – napisał we wtorek wielki argentyński portal INFOBAE cytowany przez wiele mediów regionu.

"Zwycięzcy nie zdobywają miast, lecz niszczą wszystko na swej drodze: nie tylko miasta, ale również ich mieszkańców" - dodaje autor komentarza.

"Mimo iż konflikt zbrojny jest odległy o 10 tysięcy kilometrów od Ameryki Łacińskiej uderza on przede wszystkim w jej najuboższych mieszkańców, którzy odczuli już tak dotkliwie atak pandemii koronawirusa" - mówi w wywiadzie opublikowanym przez największe meksykańskie media elektroniczne Beata Wojna, do niedawna ambasador Polski w tym kraju - obecnie profesor na wydziale stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w meksykańskim Monterrey.

Benjamin Gedan, zastępca dyrektora wielkiego amerykańskiego programu Wilson Center i profesor Uniwersytetu Hopkinsa oświadczył: "najboleśniej odczują następstwa inwazji na Ukrainę te rządy regionu, które w swych stosunkach handlowych "były ostatnio najbliżej Rosji" i utrzymywały najbliższe stosunki gospodarcze z Rosją.

Dodał, że ma na myśli przede wszystkim Kubę, Nikaraguę i Wenezuelę, które "spodziewały się pogłębić stosunki gospodarcze z Rosją, ale będą obecnie zmuszone zamrozić te plany".

Do tej listy należy dopisać Brazylię. We wtorek dyrekcja wielkich brazylijskich zakładów, które dostarczały dotąd do Rosji samoloty typu Embraer poinformowała o niezwłocznym zakończeniu tych dostaw.

Brazylijski Embraer zawiadomił jednocześnie dotychczasowego rosyjskiego partnera o zaprzestaniu dostaw części zamiennych do tych samolotów i świadczenia usług konserwacyjnych.