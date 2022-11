Ameryka Łacińska: Region poszukuje nowej, skuteczniejszej strategii walki z kartelami narkotykowymi

Stojąc w obliczu niepowodzenia dotychczasowych metod walki z potężnymi kartelami narkotykowymi od środy w kolumbijskiej stolicy Bogocie członkowie Komisji Globalnej ds. Narkotyków dyskutują nad nową strategią.

Podczas konferencji głos zabrał m.in. były prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos. Według niego "fiasko stosowanej dotychczas strategii walki z organizacjami przestępczymi, której ceną są niezliczone ofiary w ludziach i korupcja w aparacie władzy państwowej, będąca źródłem jego demoralizacji i przyczyną dalszego zubożenia ludności", wymaga pilnego poszukiwania innej metody walki z tymi strukturami.

Santos, który jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 2016 roku i był prezydentem Kolumbii w latach 2010- 2018, nazwał w przemówieniu kartele narkotykowe działające w regionie "stosem pacierzowym (kręgosłupem - PAP) zorganizowanej przestępczości w krajach Ameryki Łacińskiej".

"Jak każda inna mafia - dodał - dywersyfikują swą działalność, rozszerzając ją także na inne dziedziny".

"Musimy uznać, że ponieśliśmy porażkę w rozpoczętej przed czterdziestu laty wojnie przeciwko mafiom narkotykowym, a zapłaciliśmy za to krwią naszych narodów, naszych policjantów, naszych żołnierzy i dramatami mieszkańców naszych krajów" - stwierdził w dyskusji jeden z uczestników konferencji, peruwiański prawnik, Garcia-Sayan.

Celem deklarowanym dotąd przez wielu uczestników konferencji w Bogocie jest gruntowna zmiana dotychczasowej strategii walki z kartelami narkotykowymi. Wymagałaby ona - według wielu mówców - zmiany dotychczasowych przepisów prawnych dotyczących substancji narkotycznych powodujących, że ich przemyt przestałby się opłacać.

Według danych ONZ ogłoszonych pod koniec lipca tego roku w oparciu o informacje dostarczone przez władze Meksyku udaremniły one wówczas próbę największego w historii "przerzutu" kokainy pochodzącej z Kolumbii: 1600 kilogramów tej substancji dostarczonych do stolicy Meksyku miało dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Według ONZ-owskiego biura ds. narkotyków kilogram kokainy wyprodukowanej z Boliwii kosztuje na miejscu 1 600 dolarów, w mieście Meksyk - 10 tys., w USA - 26 tys., prawie 46 tys. dolarów w Hiszpanii i 60 tys. w Irlandii.

Podsumowując swoje wystąpienie na konferencji w Bogocie, Santos powiedział: "Dziś w wielu obszarach obu Ameryk, od Meksyku po Argentynę, to nie państwo kontroluje terytorium. Kontroluje je zbrodnia zorganizowana, co sprawia, że demokracje są coraz słabsze."