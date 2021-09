Ameryka odpływa na Pacyfik. Co zostawi w Europie?

Dzisiaj w Pittsburghu w Pensylwanii na amerykańsko-unijnym szczycie handlowo-technologicznym spotkają sekretarz stanu Antony Blinken oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis. Spotkanie nie będzie łatwe, bo ostatnio w relacjach między USA i UE poważnie iskrzyło. Gospodarka ma przypomnieć o euroatlantyckim sojuszu.

TTIP

Trójmorze

- Gdy Biden zaczął rządzić i powiedział, że America is back, w Europie myślano, że wraca ona na Stary Kontynent. Nagle się okazało, że nie całkiem to miał na myśli. Zaczęło się analizowanie, ile jest w Bidenie Trumpa. A przecież on nie postąpi inaczej, historyczny zwrot się dokonuje, i to nieważne, czy na czele USA stoi populista i nie do końca poważny polityk, czy doświadczony i odpowiedzialny, dobrze znający Europę jak Biden. Stany Zjednoczone widzą w Chinach swojego strategicznego rywala w XXI w. - ocenia Michał Kobosko, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni. - Gdybym był teraz w Paryżu, bałbym się mówić po angielsku.- Francja rzeczywiście została zaskoczona. Decyzję podjęła ostatecznie Australia, oczywiście we współpracy z USA. Pamiętajmy jednak, że USA i Unię łączy największa inwestycyjna relacja na świecie. I ona nadal istnieje - uspokaja Tony Housh, przewodniczący rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham).Bartłomiej Nowak wskazuje, że papierkiem lakmusowym polityki Stanów Zjednoczonych było wycofanie się z TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) i zawarcie porozumienia handlowego z Chinami. W efekcie UE ma umowy handlowe z ponad 30 partnerami, a nie ma jej ze swoim strategicznym sojusznikiem.Zdaniem Tony’ego Housha, TTIP zabiły grupy interesów w USA i Europie, pojawiło się wokół traktatu dużo fake-owych informacji. - Każdy chciał wzrostu obrotów handlowych, większej liczny miejsc pracy, tych samych standardów po obu stronach oceanu, ale w momencie, gdy pojawiło się logo TIPP, wszyscy się od tego pomysłu odwracali - przypomina sobie wydarzenia z połowy ub. dekady. - W najbliższej przyszłości nie wrócimy do tak szerokiego porozumienia, ale jeżeli chodzi o biznes, szczególnie małe i średnie firmy, wiele wynegocjowanych rozdziałów można by wdrażać. Kluczowe obszary współpracy to energia, nowe technologie, obliczenia w chmurze.Czytaj także: Przed Europą popandemiczne i geopolityczne wyzwania Ciekawe może być to, jak cały czas nowa amerykańska administracja odniesie się do idei Trójmorza, mocno wspieranej przez Donalda Trumpa.- Rządzący w Białym Domu popierają Trójmorze, ale bez dużego zapału - ocenia Michał Baranowski. - Nie wbudowuje się im w większą strategię polityki zagranicznej. Projekt promowany przez Polskę miał dużą dynamikę polityczną, dopóki była nim zainteresowana administracja Trumpa. Wydaje się, że trudno będzie ją utrzymać, ale pamiętajmy, że ta administracja Bidena dopiero się formuje.Uwagę USA mogłoby ożywić pogłębienie relacji gospodarczych Polski z Chinami. Tu nasz kraj nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.- Trójmorze to był pomysł na politykę z pomięciem Niemiec i Francji. Niemcy i Francuzi o tym wiedzieli, ale nie robili wielkiego halo. Powinniśmy wrócić do gry z planem gry, ale go nie mamy - komentuje Janusz Reiter.Zdaniem Michała Kobosko, w dotychczasowej formule Trójmorza za dużo było ideologii, polityki, mrzonek o powrocie do Międzymorza, a za mało gospodarki. Po odsączeniu ideologii to projekt bardzo potrzebny i przyszłościowy. W Europie Środkowo-Wschodniej nie odbyło się to, co w Europie Zachodniej - połączenie infrastruktur. Trójmorze stwarza taką szansę.W ocenie Bartłomieja E. Nowaka, nasz kraj jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. Mógłby odnowić relacje w Trójkącie Weimarskim, ale nie stanie się to, dopóki nie rozwiąże problemów z praworządnością, demokracją i, najważniejsze, wróci zza czerwonej linii oznaczającej łamanie praw człowieka. Na to Europa nigdy się nie zgodzi.- Polska i Trójmorze muszą się zastanowić, jak chcą stać się częścią nowej normalności. Szansa na przeprowadzenie gruntownej zmiany pojawia się raz na pokolenie. Ameryka będzie nadal inwestować w tym regionie. Optymistycznie patrzę na przyszły rok - podsumowuje Tony Housh.Cytaty pochodzą z panelu „USA, UE, Polska - nowe otwarcie?” na Europejskim Kongresie Gospodarczym . Moderowała go Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.