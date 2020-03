Amerykanie obniżają stopy procentowe

Fed obniżył główną stopę procentową o 50 pb do 1,00-1,25 proc. – podano w komunikacie. W oświadczeniu poinformowano, że obniżono stopy proc., aby chronić najdłuższą w historii ekspansję gospodarczą.

Niepewności dla perspektyw wzrostu PKB w USA uległy znaczącej zmianie - ocenił prezes Fed Jerome Powell na konferencji po wtorkowym nadzwyczajnym posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Dodał, że nikt nie jest w stanie przewidzieć jak długo gospodarka będzie odczuwać wpływ epidemii.

Skala i trwałość wpływu epidemii na ogólną kondycję gospodarki USA jest wysoce niepewna, a sytuacja pozostaje płynna - powiedział prezes Fed.

"FOMC oceniła, że niepewności dla perspektyw wzrostu PKB w USA uległy znaczącej zmianie, dlatego w odpowiedzi złagodziliśmy stanowisko ws. polityki pieniężnej, by zapewnić wsparcie dla amerykańskiej gospodarki" - dodał.



Podczas konferencji prasowej po nadzwyczajnym posiedzeniu Fedu Jerome Powell powiedział, że od czasu styczniowego posiedzenia rozprzestrzenianie się koronawirusa przyniosło ze sobą nowe ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w USA.



"Podjęte przez FOMC działania mają na celu wspomożenie gospodarki wobec nowych zagrożeń dla perspektyw wzrostu PKB w USA. (…) Doszliśmy w Komitecie do wniosku, że nadszedł czas, byśmy zaczęli działać w celu wsparcia gospodarki" - powiedział prezes FOMC.



"Jesteśmy przygotowani do użycia wszystkich narzędzi i odpowiedniego działania w razie konieczności" - dodał.



Powell podał, że w ciągu ostatnich kilku tygodni można było zaobserwować szerokie rozprzestrzenianie się koronawirusa, który zakłócił funkcjonowanie wielu gospodarek na świecie.



"Rozprzestrzenianie się koronawirusa to sytuacja, która wymaga wieloaspektowej odpowiedzi" - powiedział prezes Fedu.



"Myślę, że nikt nie wie jak długo będzie to trwało" - dodał w odpowiedzi na pytanie o zakres wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę USA.



Powell ocenił, że oświadczenie państw G7 pokazuje koordynację na najwyższych szczeblach decyzyjnych. Dodał, że w przyszłości możliwa będzie dalsza koordynacja działań.



"Pozostajemy w ciągłym kontakcie z przedstawicielami banków centralnych na całym świecie" - powiedział bankier.



Według Powella obniżka stóp procentowych może wzmocnić zaufanie po stronie gospodarstw domowych i firm, a także zapobiec zacieśnieniu warunków finansowych na rynku.



"Polityka monetarna może być skutecznym narzędziem, które wspiera ogólną aktywność gospodarczą. Uważamy, że nasze działania będą stanowić znaczący impuls dla gospodarki" - powiedział prezes FOMC.



"Oddziaływanie epidemii jest na bardzo wczesnym etapie, ale już dobrze słyszalne są obawy np. przedstawicieli branży turystycznej albo hotelarskiej. Na razie nie widać wpływu koronawirusa w danych gospodarczych" - dodał.



Powell zapewniał, że gospodarka USA pozostaje silna. Dodał, że spodziewa się pełnego powrotu do solidnego wzrostu PKB i mocnego rynku pracy.



Po nadzwyczajnym posiedzeniu we wtorek Fed obniżył główną stopę procentową o 50 pb do 1,00-1,25 proc.



"Fundamenty gospodarki USA pozostają silne. Koronawirus stanowi jednak stale ewoluujące ryzyko dla działalności gospodarczej w USA" - napisano w oświadczeniu Fedu.



"W świetle tych zagrożeń oraz dla osiągnięcia celów Fedu w zakresie pełnego zatrudnienia i stabilności cen Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił dziś obniżyć docelowy zakres stopy funduszy federalnych o pół punktu procentowego" - dodano.