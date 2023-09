Amerykanie się nie boją. Inwestują w kraju, gdzie trwa wojna

- Jesteśmy dumni, że należymy do tych najodważniejszych - powiedział w rozmowie z WNP.PL Michał Mierzejewski, wiceprezydent Philip Morris International. Firma rozwija produkcję w Ukrainie.

- Według najnowszego raportu KPMG w ubiegłym roku doszło do załamania legalnej sprzedaży w Ukrainie, a konsumpcja papierosów z szarej strefy poszybowała do jednego z najwyższych poziomów w Europie (ok. 20 proc.) - mówił w rozmowie z WNP.PL Michał Mierzejewski, wiceprezydent Philip Morris International na Europę Północno-Wschodnią.

Z powodu zamknięcia zakładu koncernu tytoniowego w Charkowie i zaburzeń w transporcie międzynarodowym, dostawy produktów na rynek ukraiński zmniejszyły się o blisko 1/3.

W Philip Morris wyprzedzamy decyzje polityczne i już teraz szeroko otwieramy Ukrainie drzwi na Europę - deklaruje menedżer międzynarodowego koncernu.

Nowa inwestycja Philip Morris, warta ponad 30 milionów dolarów, stworzy około 250 nowych miejsc pracy w obwodzie lwowskim.

- Nie wracamy, bo my z Ukrainy nigdy się nie wycofaliśmy i nie zamierzamy opuszczać kraju i ludzi, których darzymy nie tylko szacunkiem, ale też bardzo ciepłymi uczuciami. To przyjaciele, którzy mogli liczyć na nasze wsparcie od pierwszych godzin, gdy na ich domy spadały bomby i rakiety.

Zatrzymaliśmy wtedy biznes, żeby zorganizować ewakuację naszych pracowników i ich rodzin oraz wspieraliśmy organizacje humanitarne, pomagające uchodźcom. Ukraińcy mogą liczyć na nas także teraz. Nadal wypłacamy pensje pracownikom fabryki w Charkowie, którzy nie z własnej winy nie są w stanie pracować i zapewniamy im oraz wielu członkom ich rodzin przesiedlonym w Ukrainie i za granicą potrzebne zakwaterowanie. Ludzie są ważniejsi niż biznes.

Dlatego biznes nie może kierować się tylko zimną kalkulacją i unikać ryzyka w sytuacji, gdy przyjaciele potrzebują nowych inwestycji i nowych miejsc pracy. Właśnie dlatego budujemy fabrykę w obwodzie lwowskim, o której pan wspomniał. Nie tylko dlatego, że jesteśmy pewni, że Ukraina pokona obecne trudności i wyjdzie zwycięsko z nierównego starcia, ale także dlatego, że tak należy zrobić.

Chcą pokazać innym, że Ukraina jest miejscem, gdzie - mimo trwającej wojny - można i należy inwestować

Kilka tygodni temu jako pierwszy przedstawiciel Philip Morris International odwiedziłem miejsce, w którym powstaje nowy zakład. Chciałem zobaczyć, jak z obecnymi trudnościami radzą sobie nasi ukraińscy pracownicy i jak możemy ich wspomóc w jeszcze szybszym, sprawniejszym odbudowywaniu ich kraju i odtwarzaniu miejsc pracy. Byłem tam także po to, żeby pokazać innym zagranicznym firmom, że Ukraina jest miejscem, gdzie - mimo iż wciąż trwa wojna - można i należy inwestować.

Czy we lwowskiej fabryce będą zatrudnieni pracownicy ze starej charkowskiej fabryki?

- Nowa inwestycja, na którą przeznaczyliśmy ponad 30 milionów dolarów, stworzy ponad 250 nowych miejsc pracy w obwodzie lwowskim. Na zatrudnienie mogą liczyć w pierwszej kolejności nasi pracownicy z głównego zakładu produkcyjnego w Charkowie, który musieliśmy zatrzymać ze względu na bliskość linii frontu oraz zniszczenia, jakich doznał podczas wojny.

Chcemy także zatrudnić specjalistów i osoby, które są gotowe przejść odpowiednie przeszkolenie z obwodu lwowskiego. Szef lokalnej administracji wojskowej Maksym Kozicki, z którym rozmawiałem o inwestycji, dziękował za zaufanie, jakim obdarzyliśmy region lwowski i podkreślał znaczenie nowej fabryki dla lokalnej gospodarki.

Warto podkreślić, że w momencie, gdy zastanawialiśmy nad tym, jak możemy się dodatkowo zaangażować biznesowo w Ukrainie, mieliśmy do wyboru wiele różnych opcji. Mogliśmy np. zwiększyć i tak już bardzo duże możliwości produkcyjne fabryki w Krakowie, która jest w tej chwili jednym z największych zakładów Philip Morris International na całym świecie. Mogliśmy zainwestować na Litwie, w Czechach czy w Turcji. Ale wybraliśmy Ukrainę, bo - i tutaj się powtórzę - wierzymy w ten kraj i w jego olbrzymie możliwości biznesowe.

W ciągu kilku lat Ukraina, która już wykonuje olbrzymią pracę związaną z dostosowaniem prawodawstwa i administracji do wymogów unijnych, ma szansę stać się bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania i dalszego rozwijania biznesu. Istotną rolę odgrywają duży rynek wewnętrzny i wysoki kapitał ludzki. Ukraińcy są bardzo pracowici i zdeterminowani. Widzę w naszych kolegach z Ukrainy podobną przedsiębiorczość i zaradność, za którą Polacy są często chwaleni w międzynarodowym biznesie.

Czy z państwa perspektywy Polska odgrywa rolę hubu gospodarczego we współpracy z Ukrainą?

- Polska zawsze otwierała Europie drzwi na wschód i jeżeli coś się zmieniło, to tylko z korzyścią dla naszego kraju. To, co przez stulecia było zagrożeniem, czyli centralne położenie na jednej z największych równin w Europie, teraz jest atutem. To przez Polskę prowadzi większość szlaków komunikacyjnych. To przez nasze porty i lotniska przepływa pomoc i większość towarów.

Podobnie na pozycję Polski patrzymy w Philip Morris. Dzięki decyzji, którą podjął globalny zarząd, na którego czele stoi Polak Jacek Olczak, od lutego Ukraina należy razem z Polską do jednego klastra. W skład regionu, którego siedziba mieści się w Warszawie i którym kieruję, wchodzą jeszcze Litwa, Łotwa, Estonia i Mołdawia.

W Philip Morris wyprzedzamy decyzje polityczne i już teraz szeroko otwieramy Ukrainie drzwi na Europę, umożliwiając dostęp do inwestycji, szkoleń, innowacji oraz innych możliwości, jakie daje obecność w ramach międzynarodowego koncernu działającego w Unii Europejskiej.

Jak będą działać państwa łańcuchy dostaw po otwarciu fabryki we Lwowie?

- Wybuch wojny dodatkowo zaburzył łańcuchy dostaw, które już wcześniej ucierpiały z powodu utrudnień, z jakimi musieliśmy mierzyć się w czasie pandemii koronawirusa. Z powodu zamknięcia zakładu w Charkowie i zaburzeń w transporcie międzynarodowym dostawy naszych produktów na rynek ukraiński zmniejszyły się o blisko 1/3. Nowy zakład ma przede wszystkim zaspokoić potrzeby rynku wewnętrznego i zgodnie z planami powinien rozpocząć produkcję w pierwszym kwartale 2024 r. Niewykluczone, że po zaspokojeniu lokalnego popytu uda się nam część produkcji skierować na eksport.

Działania Philip Morris mają służyć również walce z szarą strefą; w tej branży to 20 proc.

Przyszłe dostawy wysokiej jakości produktów z naszej fabryki w obwodzie lwowskim to nie tylko wpływy podatkowe dla państwa ukraińskiego, ale także wsparcie w walce z szarą strefą.

Według najnowszego raportu KPMG w ubiegłym roku doszło do załamania legalnej sprzedaży w Ukrainie, a konsumpcja papierosów z szarej strefy poszybowała do jednego z najwyższych poziomów w Europie (ok. 20 proc.).

W Polsce, która jako jedyny kraj w Europie odnotowała po raz drugi z rzędu spadek szarej strefy do rekordowo niskiego poziomu, szara strefa to zaledwie 4,2 proc. całego rynku papierosów. Dlatego dzielimy się dobrymi praktykami z naszego rynku z Ukrainą, która robi wiele, żeby walczyć z przemytem i nielegalną produkcją, ale od kraju, który chce być częścią Unii, można i należy wymagać więcej. Wspieramy lokalną administrację skarbową i organy ścigania w skutecznej walce z szarą strefą.

Jak amerykańskie środowisko biznesowe patrzy na państwa inwestycje w Ukrainie? Czy jest to odosobniony przypadek?

- Amerykański biznes jest tak zróżnicowany jak kraj, z którego wywodzą się największe firmy "Made in USA". Jest jeden wspólny mianownik - wiara w to, że największe wygrane zbierają ci, którzy nie boją się podejmować ryzyka.

Amerykański biznes, który już przed wojną intensywnie i z dużymi sukcesami inwestował w Ukrainie, wciąż patrzy na ten kraj z olbrzymim zainteresowaniem. W kwietniu Departament Handlu przeprowadził badanie wśród kilkudziesięciu biznesów z USA obecnych od lat nad Dnieprem. Wszystkie firmy potwierdziły, że zamierzają pozostać w Ukrainie, a co trzecia zapowiedziała zwiększenie inwestycji.

Jesteśmy dumni, że należymy do tych najodważniejszych. Do pionierów, którzy już teraz biorą udział w odbudowie ukraińskiej gospodarki. Nie chcemy czekać, aż opadnie wojenny kurz. Pomagać trzeba tu i teraz.