Amerykanie wytaczają nowe działa w wojnie z chińskim sektorem chipów

W cieniu XX zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który wyznaczył kierunki chińskiej polityki na najbliższe pięć lat, w Państwie Środka rozgrywa się kolejny akt w chińsko-amerykańskiej rywalizacji o prymat w dziedzinie nowych technologii.

Najnowsze restrykcje zakazują obywatelom i rezydentom Stanów Zjednoczonych wykonywania pracy, która wiązałaby się ze wspieraniem rozwoju lub produkcji zaawansowanych półprzewodników w fabrykach zlokalizowanych w Chinach. Ograniczeniom podlegać będzie także eksport określonych rodzajów półprzewodników i ich podzespołów, pamięci DRAM oraz NAND. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez Departament Handlu USA 7 października br.

Obywatele i rezydenci USA, w celu kontynuacji pracy w chińskich firmach z branży półprzewodników, muszą ubiegać się o specjalną licencję od administracji USA. Bez wymaganej zgody takim osobom pozostaje zmiana miejsca pracy. Z tego względu wspomniane firmy, jak i ich amerykańscy (współ)pracownicy, stanęli przed dylematem co do opłacalności kontynuowania wspólnych przedsięwzięć. Według doniesień tajwańskiego TechNews, w ostatnim czasie pracownicy takich amerykańskich przedsiębiorstw, jak KLA Corporation czy Lam Research zaczęli opuszczać chińskie fabryki półprzewodników.

Osoby z podwójnym, amerykańsko-chińskim obywatelstwem na celowniku

Jednak szczególną kategorię stanowią osoby z podwójnym obywatelstwem, które przykładowo po zdobyciu wykształcenia i doświadczenia w USA postanowiły spróbować swych sił na chińskim rynku. Lista takich osób krąży po sieci (została zaprezentowana m. in. przez dziennikarzy “Asia Times”) i jest żywo komentowana, choć jej autor nie jest znany.

Wśród nazwisk kilkudziesięciu kierowników wyższego szczebla posiadających amerykański paszport znajduje się dla przykładu prezes firmy AMEC Gerald Yin. Przedsiębiorstwo to w opublikowanym 25 października br. oświadczeniu twierdzi, że pomimo nowego amerykańskiego prawa „funkcjonuje normalnie”. Stwierdzenie to można poddać w wątpliwość ze względu na zbycie akcji AMEC przez jej dwóch dyrektorów posiadających amerykańskie obywatelstwo, o czym poinformował “South China Morning Post”. W tym przypadku firma odpiera zarzuty tłumacząc, że była to zwyczajna procedura, która odbyła się zgodnie z prawem, a wspomniani dyrektorzy „nie posiadali żadnej przewagi informacyjnej”.

Chińska branża technologiczna wobec wyzwania braków kadrowych

Poza wspomnianym przypadkiem, większość chińskich firm nie stawia jasnych deklaracji co do sposobu swojego obecnego funkcjonowania, prawdopodobnie czekając na otrzymanie przez swoich pracowników licencji od administracji USA. Choć wedle doniesień “Financial Times” niektóre z nich zamiast czekać lub wydawać oświadczenia postanowiły przejść od razu do czynów i rozpoczęły proces zwolnień pracowników z amerykańskim obywatelstwem. Za przykład mogą posłużyć firmy Naura Technology i Yangtze Memory Technologies Corp, które miały nakazać zaprzestanie pracy przez wspomniane osoby.

Tego typu działania stawiają natomiast chińską branżę przed dylematem w postaci uzupełnienia powstałych we wspomniany sposób braków kadrowych specjalistami nieodbiegającymi poziomem od tego, który reprezentują posiadacze amerykańskich paszportów. Również dużo zależy od tego, w jaki sposób Chiny odpowiedzą na amerykańskie restrykcje. Wydaje się być jedną z pierwszych spraw, z którymi zmierzy się nowy chiński rząd na czele z Li Qiangiem.

