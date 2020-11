Amerykanie zdecydowali. Mamy wstępne wyniki wyborów w USA

Trwa liczenie głosów w prezydenckich wyborach w Stanach Zjednoczonych. Wyniki pokażą, czy Donald Trump pozostanie w Białym Domu na kolejną kadencję, czy zastąpi go kandydat Demokratów Joe Biden. Ze wstępnych danych wynika, że nie wszystkie "twierdze" kandydatom udało się obronić.

Do zwycięstwa w liczącym 538 członków kolegium elektorskim potrzebne jest 270 głosów.zliczono ponad trzy czwarte głosów, głównie z głosowania wczesnego. Na ten moment prowadzi Demokrata Joe Biden z poparciem na poziomie 51,1 proc. Republikanin Donald Trump ma tu 47,7 proc.Podobnie jak w innych stanach dopiero spływają w większej liczbie głosy oddane we wtorek w lokalach wyborczych. To w większości elektorat Republikanina. Oczekuje się, że przewaga Bidena będzie więc topniała. Karolina Północna ma 15 głosów elektorskich.Prowincja opowiada się zdecydowanie za Republikanami; ośrodki akademickie, większe miasta oraz stanowiący ponad jedną piątą populacji stanu czarnoskórzy, to w większości elektorat Demokratów. Cztery lata temu - podobnie jak na Florydzie - nieznacznie zwyciężył tu Trump, ale tym razem badania nie wykazywały jednoznacznego faworyta.Po przeliczeniu ponad 90 proc. głosów Trump naprowadzi o ponad 300 tys. głosów.Prezydent Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w stanach- podała agencja AP w oparciu o sondaże i pierwsze wyniki głosowania.Według AP dzięki wygranym w tych stanach Trump zapewnił sobie kolejne 33 głosy elektorskie (Oklahoma - 7, Tennessee - 11, Alabama - 9 i Mississippi - 6.Kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden prowadzi wpo przeliczeniu ponad 60 proc. głosów w tym stanie. Ma na ten moment 51 proc. głosów, a Republikanin Donald Trump 47,6 proc.Wciąż nie przeliczono jednak wielu głosów z hrabstw na prowincji Teksasu, które od lat są bastionami Republikanów.Demokraci wiążą nadzieję na wzrost frekwencji w miastach i na przedmieściach. Częściowe wyniki wskazują, że Biden radzi sobie w nich mniej więcej na poziomie Demokraty Beto O'Rourke, który w 2018 w Teksasie przegrał wyścig o fotel senatora z Republikaninem Tedem Cruzem o nieco ponad 200 tys. głosów.Teksas ma 38 głosów elektorskich.Demokratyczny kandydat do prezydentury Joe Biden zwyciężył w stanachzdobywając odpowiednio 20 i 4 głosy elektorskie - informuje AP.Do zwycięstwa w liczącym 538 członków kolegium elektorskim potrzebne jest 270 głosów.Kandydat Demokratów Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w stanach, a także w stołecznym Dystrykcie Kolumbii - poinformowały amerykańskie media, w tym stacje CNN, NBC i CBS oraz dziennik "New York Times".Zwycięstwa w tych stanach oznaczają dla Bidena w sumie 24 głosy elektorskie (Massachusetts - 11, Maryland - 10 i Dystrykt Kolumbii - 3.Obecny prezydent Donald Trump wygrał w staniezdobywając 6 głosów elektorskich - informuje AP. Do zwycięstwa potrzebne jest 270 głosów.Arkansas zaliczany jest do stanów będących "twierdzą" Republikanów.Ostatni raz kandydat Demokratów zwyciężył tam w 1996 r. Był nim Bill Clinton.Po przeliczeniu ok. 40 proc. głosów ww stanie tym prowadzi kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden. To jednak głównie dane na podstawie głosowania wczesnego, które częściej wybierał elektorat Demokratów niż Republikanów.Biden w Ohio ma na ten moment 55,6 proc. głosów, a ubiegający się o reelekcję prezydent USA Donald Trump 43,2 proc. Stan Ohio dysponuje 18 głosami elektorskimi.Oczekuje się, że wraz ze spływaniem głosów oddanych we wtorek w lokalach przewaga 78-letniego Demokraty będzie zmniejszała się.Sondaże wskazywały w tym roku na zaciętą rywalizację w Ohio, ale przed czterema laty Republikanin zwyciężył w tym stanie nad Wielkimi Jeziorami z przewagą ponad ośmiu punktów procentowych.Ohio to przemysłowy stan Środkowego Zachodu z licznym odsetkiem wyborców białych. Wykazuje zazwyczaj podobne trendy co Michigan, Wisconsin oraz Pensylwania, które uznawane są za kluczowe wyborczo stany w tym roku.Kandydat Demokratów Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w stanie- poinformowała we wtorek wieczorem czasu lokalnego agencja AP, w oparciu o sondaże i pierwsze wyniki.W poprzednich wyborach prezydenckich, w 2016 roku, pewnie w tym stanie zwyciężyła kandydatka Demokratów Hillary Clinton. Wyprzedziła wówczas Donalda Trumpa o blisko 14 punktów procentowych.Prezydent USA Donald Trump prowadzi napo przeliczeniu ponad czterech piątych głosów. Ma przewagę nieco poniżej trzech tysięcy głosów; lider w stanie zmienia się co chwilę.Sztabowcy Trumpa twierdzą, że dane z głosowania wczesnego na Florydzie wypadły dla nich lepiej niż się spodziewali. Prezydent notuje na ten moment nadspodziewanie dobre wyniki m.in. w zamieszkanym przez wielu Latynosów hrabstwie Miami-Dade.Ze szczątkowych danych z Kentucky, Indiany oraz Ohio wynika, że w kilku miejscach, w tym m.in. na przedmieściach Lexington, kandydat Demokratów Joe Biden wypada nieco lepiej niż cztery lata temu Hillary Clinton.W USA przeliczane są i głosy z głosowania wczesnego oraz te oddane we wtorek w lokalach wyborczych.Kandydat Demokratów Joe Biden wygrał wybory w stanie- informuje Associated Press. Zdobył 13 głosów elektorskich.Również w poprzednich wyborach w 2016 r. w tym stanie wygrała kandydatka Demokratów Hillary Clinton.W ostatnich 4 latach Wirginia stawała się stanem o przeważających symatiach liberalnych. Demokraci kontrolują tam obecnie wszystkie gałęzie władzy.Prezydent Donald Trump wygrał wtorkowe wybory prezydenckie w stanie- poinformowała agencja AP, powołując się na sondaże i pierwsze wyniki głosowania.W Wirginii Zachodniej tradycyjnie silnym poparciem cieszą się Republikanie.W poprzednich wyborach, w 2016 roku, Donald Trump zdobył w tym stanie o ponad 40 proc. głosów więcej niż jego demokratyczna rywalka, Hillary Clinton.