Amerykańska Izba Handlowa w Polsce służy teraz pomocą także polskim firmom

Od prawie 30 lat Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) pomaga amerykańskiemu biznesowi w działalności w Polsce. Ale na początku 2019 roku izba ta uruchomiła program, który nazywa się American Investor Desk i służy polskim firmom, które są zainteresowane rynkiem za oceanem. Mamy nadzieję, że będzie to komplementarne wsparcie do tego, jakie już jest oferowane zarówno w USA, jak i przez różne polskie instytucje i pomoże skutecznie zaistnieć na tamtym rynku kolejnym biznesmenom - mówi Ewa Mróz z AmCham, kierująca projektem The American Investor Desk.

Przypomina, że polsko-amerykańska wymiana handlowa rośnie nieprzerwanie od 2010 roku. W 2018 r. wartość obrotów wyniosła ok. 14 mld dolarów. Jest tam obecnych do 500 polskich firm. Według ostatnich danych (z 2016 r.) zainwestowały one w USA ok. 4 mld zł.Co ważne, zainteresowanie polskiego biznesu rynkiem amerykańskim zwiększa się z roku na rok.- Rynek amerykański jest ogromny, liczy 320 mln konsumentów, ale cechuje się wielką różnorodnością ofert i oczekiwań - przypomina Ewa Mróz. - Każdy stan to niemal odrębny kraj, o własnej specyfice demograficznej, kulturowej i rynkowej, więc żeby tam zaistnieć, trzeba się dobrze do tego przygotować.Trzeba mieć dobry plan, dobre rozpoznanie i zrozumienie rynku. Wiedzieć, z kim można współpracować, a gdzie uzyskać pomoc, także finansową w inwestycjach. Wiedzieć, jak najlepiej przygotować strategię wejścia na rynek, aby można było ją realizować przez wiele lat.- W zasadzie żeby skutecznie zaistnieć na rynku amerykańskim, można reprezentować dowolną branżę - uważa Ewa Mróz. - Ale są takie, które mają większe szanse, bo łatwiej jest zainwestować i łatwiej znaleźć partnerów na rynku.Zalicza do nich m.in. przemysły maszynowy, meblarski, spożywczy, farmaceutyczny, biotechnologie czy technologie informatyczne.Program American Investor Desk funkcjonuje od początku 2019 r. Przedstawiciele AmCham nadal rozmawiają z innymi instytucjami, które wspierają polski biznes w Polsce i w USA, jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, biuro radcy handlowego ambasady amerykańskiej w RP, centra obsługi eksportera zlokalizowane w polskich regionach.- Przy okazji organizujemy już cykle spotkań i wymiany informacji, gdzie firmy mogą się ze sobą - ale również z biznesem amerykańskim - spotykać i wymieniać informacje i doświadczenia - mówi kierująca programem Ewa Mróz.